Хорошие отношения с руководителем – это один из важнейших моментов профессионального успеха. Иногда нам кажется, что нас не ценят и не принимают во внимание наше профессиональное мнение. Однако за некоторыми нелогичными поступками руководителя может скрываться уважение и исключительно хорошее отношение к подчиненному.

Источник: 24 канал

Если вы хотите понять, насколько ваш начальник вас ценит, – воспользуйтесь советами, которые мы подготовили.

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Вас испытывают

Если периодически руководитель дает вам больше задач, чем вы, казалось бы, могли бы и должны выполнить, вероятно, вас испытывают. В основном это происходит для того, чтобы вас проверить и еще раз убедиться в вашем профессионализме.

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Искренние вопросы

Если ваш начальник вас ценит и не хочет терять, как профессионала, то он точно периодически ставит личные вопросы. В основном интересуется вашими делами, самочувствием, спрашивает, все ли в порядке и какие у вас личные и профессиональные планы.

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К вам обращаются за помощью

Если кроме основных задач есть еще дополнительные или даже те, которые не касаются работы и их поручают вам, скорее всего вас ценят. Также, когда в компании появляются серьезные и ответственные задачи и вас просят помочь в их решении, будьте уверены, вас ценят.

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Ваше мнение ценят

Не волнуйтесь о том, нравитесь ли вы своему начальнику. Если периодически он спрашивает ваше мнение по тому или иному проекту, то это значит, что ваше мнение ценят и к вам прислушиваются.

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Важные задачи

Часто случается такое, что вам поручают работу с ключевыми клиентами? – Тогда, вероятно, это показатель того, что вам доверяют и не боятся давать ответственную работу. Это серьезный показатель для вашего личностного развития.

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