Нині багато людей у зв'язку із пандемією почали працювати з дому, і звичайно для багатьох це все обернулося на стрес та вплинуло на психічне здоров'я. Але все ж таки можна знайти спосіб, який допоможе працювати вдома і при цьому не стресувати.

Потрібно дотримуватися кількох порад, які допоможуть вам уникнути стресових ситуацій працюючи вдома, радять Ідеї 24.

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Використовуйте багато світла

Тепер, коли темніє швидко, важливо використовувати якомога більше світла, оскільки це найкращий спосіб боротися зі стресом і підвищувати настрій.

Яскраве світло змушує нас почуватись добре. Також доведено, що вплив природного світла може зменшити стрес, сонливість і збільшити продуктивність.



Світло впливає не тільки на настрій, але й на зір / Фото pinterest

Природне світло має багато переваг для нашого здоров'я та самопочуття. Вплив природного світла збільшує виробництво організмом серотоніну, гормону, що підвищує настрій, позитивно впливає на концентрацію, продуктивність та якість сну.

Також природне світло відповідає за виробництво вітаміну D.

Пофарбуйте кімнату у світлі кольори

Пофарбувати кімнату у світлі, природні кольори – ідеальний спосіб подати руку душевному спокою.



Потрібно дбати не тільки про своє здоров'я, але й душевний спокій / Фото pinteest

Рожевий, світло-зелений та нейтральні, як бежевий та сірий, можуть створити заспокійливу атмосферу. А от відтінки синього та жовтого можуть допомогти викликати почуття оптимізму та позитиву.

Тримайте рослини вдома

Кімнатні рослини поряд із робочим місцем – це не тільки чудовий спосіб прикрасити ваш дім, а й можливість покращити ваше психічне здоров'я. Багато досліджень показали, що рослини покращують концентрацію та продуктивність, знижують рівень стресу та регулюють настрій.



Рослини біля робочого місця створять гарний мікроклімат / Фото pinterest

Створіть атмосферу спокою

Багатьом з нас відома ідея запалити свічку, щоб створити відчуття спокою, то чому б не використати такий прийом у своєму робочому середовищі?



Працювати набагато легше, коли в будинку затишно/ Фото pinterest

Якщо наш дім став місцем, де ми проводимо багато часу, важливо подумати про те, як ми можемо зробити його якомога комфортнішим.