Для тих, хто любить "лоскотати собі нерви": 5 найекстремальніших американських гірок у світі

Джерело:Deztop
Якщо ви любите шалену швидкість, різкі повороти, приплив адреналіну, тоді ви точно повинні побувати на американських гірках. Завдяки цим атракціонам ви зможете знайти гострі відчуття і неповторні емоції.
Ми підготували для вас добірку кращих американських гірок, які існують у світі. На деяких гірках швидкість прискорення є більшою, ніж швидкість вільного падіння.
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Це найшвидша американська гірка. Зазначену швидкість можна досягти всього за 5 секунд. Відповідно відстань у 2 кілометри можна здолати всього за 92 секунди.
Фото telehaus
"Kingda Ka" – це найшвидший атракціон у США і другий за швидкістю в усьому світі. Він здатний розігнатися до 206 км/год і здійматися на висоту 139 м. Гідравлічний механізм запуску допомагає "Kingda Ka" досягти своєї максимальної швидкості менш ніж за 4 секунди. Свою відстань атракціон долає всього за 28 секунд.
Кульмінація атракціону – падіння під кутом 90 градусів, водночас із проходженням спіралі на 270 градусів.
Дивіться відео з атракціону "Kingda Ka":
Це третій за швидкістю атракціон у світі. Ці американські гірки розганяються до 193 км/год та здіймаються на висоту 128 м, а при спуску атракціон розвертається на 270 градусів перед тим, як перейти фінішну лінію.
Фото tripsavvy
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Це найшвидший атракціон у Японії. Він може розвивати швидкість до 180 км/год за 1.8 секунд. Трасу протяжністю 1189 метрів ви подолаєте майже за 1 хвилину. Раніше це був найшвидший атракціон у світі.
Фото coasterpedia
Атракціон має висоту 126 метрів. Він підіймається у вертикальному положенні й різко падає вниз. “Супермен” здатен розвинути швидкість 161 км/год усього за 7 секунд, що робить його одним із найшвидших у світі.
Фото dailystar