Если вы любите бешеную скорость, резкие повороты, прилив адреналина, тогда вы точно должны побывать на американских горках. Благодаря этим аттракционам вы сможете найти острые ощущения и неповторимые эмоции.

Мы подготовили для вас подборку лучших американских горок, которые существуют в мире. На некоторых горках скорость ускорения является большей, чем скорость свободного падения.

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"Formula Rossa", Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты

Максимальная скорость: 240 км / ч

Высота: 53 м

Это самая быстрая американская горка. Указанную скорость можно достичь всего за 5 секунд. Соответственно расстояние в 2 км можно преодолеть всего за 92 секунды.

Фото telehaus

"Kingda Ka", Джексон, штат Нью-Джерси

Максимальная скорость: 206 км / ч

Высота: 139 м

"Kingda Ka" – это самый быстрый аттракцион в США и второй по скорости во всем мире. Он способен разогнаться до 206 км / ч и подниматься на высоту 139 м. Гидравлический механизм запуска помогает "Kingda Ka" достичь своей максимальной скорости менее чем за 4 секунды. Свое расстояние аттракцион преодолевает всего за 28 секунд.

Кульминация аттракциона – падение под углом 90 градусов, одновременно с прохождением спирали на 270 градусов.

Смотрите видео с аттракциона "Kingda Ka":

"Top Thrill Dragster", Сандуски, штат Огайо

Максимальная скорость: 193 км / ч

Высота: 128 м

Это третий по скорости аттракцион в мире. Эти американские горки разгоняются до 193 км / ч и поднимаются на высоту 128 м, а при спуске аттракцион разворачивается на 270 градусов перед тем, как перейти финишную линию.

Фото tripsavvy

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"Do Dodonpa", Фуджиосида, Яманаси, Япония

Максимальная скорость: 180 км / ч

Высота: 49 м

Это самый быстрый аттракцион в Японии. Он может развивать скорость до 180 км / ч за 1.8 секунд. Трассу протяженностью 1189 метров вы преодолеете почти за 1 минуту. Раньше это был самый быстрый аттракцион в мире.

Фото coasterpedia

"Superman: Escape from Krypton", Калифорния, США

Максимальная скорость: 161 км / ч

Высота: 126 м

Аттракцион имеет высоту 126 метров. Он поднимается в вертикальном положении и резко падает вниз. "Супермен" способен развить скорость 161 км / ч всего за 7 секунд, что делает его одним из самых быстрых в мире.

Фото dailystar