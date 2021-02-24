Для тех, кто любит "щекотать себе нервы": 5 самых экстремальных американских горок в мире
Если вы любите бешеную скорость, резкие повороты, прилив адреналина, тогда вы точно должны побывать на американских горках. Благодаря этим аттракционам вы сможете найти острые ощущения и неповторимые эмоции.
Источник:Deztop
Мы подготовили для вас подборку лучших американских горок, которые существуют в мире. На некоторых горках скорость ускорения является большей, чем скорость свободного падения.
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"Formula Rossa", Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты
Максимальная скорость: 240 км / ч
Высота: 53 м
Это самая быстрая американская горка. Указанную скорость можно достичь всего за 5 секунд. Соответственно расстояние в 2 км можно преодолеть всего за 92 секунды.
Фото telehaus
"Kingda Ka", Джексон, штат Нью-Джерси
Максимальная скорость: 206 км / ч
Высота: 139 м
"Kingda Ka" – это самый быстрый аттракцион в США и второй по скорости во всем мире. Он способен разогнаться до 206 км / ч и подниматься на высоту 139 м. Гидравлический механизм запуска помогает "Kingda Ka" достичь своей максимальной скорости менее чем за 4 секунды. Свое расстояние аттракцион преодолевает всего за 28 секунд.
Кульминация аттракциона – падение под углом 90 градусов, одновременно с прохождением спирали на 270 градусов.
Смотрите видео с аттракциона "Kingda Ka":
"Top Thrill Dragster", Сандуски, штат Огайо
Максимальная скорость: 193 км / ч
Высота: 128 м
Это третий по скорости аттракцион в мире. Эти американские горки разгоняются до 193 км / ч и поднимаются на высоту 128 м, а при спуске аттракцион разворачивается на 270 градусов перед тем, как перейти финишную линию.
Фото tripsavvy
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"Do Dodonpa", Фуджиосида, Яманаси, Япония
Максимальная скорость: 180 км / ч
Высота: 49 м
Это самый быстрый аттракцион в Японии. Он может развивать скорость до 180 км / ч за 1.8 секунд. Трассу протяженностью 1189 метров вы преодолеете почти за 1 минуту. Раньше это был самый быстрый аттракцион в мире.
Фото coasterpedia
"Superman: Escape from Krypton", Калифорния, США
Максимальная скорость: 161 км / ч
Высота: 126 м
Аттракцион имеет высоту 126 метров. Он поднимается в вертикальном положении и резко падает вниз. "Супермен" способен развить скорость 161 км / ч всего за 7 секунд, что делает его одним из самых быстрых в мире.
Фото dailystar
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