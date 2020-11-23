5 мифов о целях, которые мешают нам стать успешными
Ставить цели – это одна из привычек успешных людей. Нужно всегда представлять то, что ты хочешь, и упорно работать для достижения своих целей. Однако существуют мифы, которые мешают нам достичь желаемого.
Именно поэтому Идеи 24 сделали подборку таких мифов, чтобы развенчать их и помочь вам приблизиться к своим мечтам.
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1. Постоянная цель
Бытует мнение, что если человек что-то запланировал, то он должен настойчиво к этому идти и не менять свою цель. Но это ошибочное решение. На самом деле цель должна быть "гибкой". В процессе достижения целей меняется ваше окружение, ваши условия вокруг, меняетесь вы. Соответственно, у вас могут меняться приоритеты, планы и мечты.
Любая цель может иметь много вариантов ее достижения / Фото timesofindia
2. "Мелкие" цели
Считается, что цели должны быть "масштабными". То есть, если что-то планировать, то на 10 лет, если о чем-то мечтать, то только о чем-то фантастическом и маловероятном. Однако вы должны ставить себе не только долговременные цели. "Мелкие" планы на ближайшее время тоже важны. Ведь за эти 10 лет вы способны достичь миллионы, казалось бы, незначительных целей. Они, в свою очередь, могут изменить вашу "масштабную" цель..
Путешествие – идеальная "мелкая" цель / Фото unsplash
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3. Все начнется с понедельника
Популярным является утверждение, что начинать что-то важное лучше с понедельника или с Нового года. Но это не так. Все действует наоборот. Вы просто уверены в магии предновогодней сказочности или расслаблены в воскресный выходной. Стоит планировать все в любой рабочий день. Тогда вы в тонусе, настроены на физическую или мозговую работу и, соответственно, формирование целей происходит более реалистично.
Не всегда ставить себе цели в понедельник или 31 декабря – хорошая идея / Фото freepik
4. Цель может быть только практическая?
Когда вы о чем-то мечтаете, то, кажется, это касается конкретных достижений, которые может увидеть ваше окружение. Однако в действительности суть цели заключается не в получении практических вещей, которые оценят все, а в том, что вы в конечном итоге чувствуете. Например, покупка автомобиля – это не просто наличие необходимой вещи, а возможность чаще ездить к родным или посетить красивые места. За практичной целью стоят эмоции.
Эмоции от покупки автомобиля значительно важнее самой вещи / Фото tropicalfcu
5. Записанные цели
Многие считают, что все свои цели нужно записывать, ведь благодаря этому их легче воплотить в жизнь. Достичь определенной цели легче, когда вы реально что-то делаете для этого. Цель может быть всего одна и, написав ее на листе бумаги, вы не будете на полпути к ее реализации.
Записывать свои цели нужно, но это не приближает вас к осуществлению задуманного / Фото jinjibu
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