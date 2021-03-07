Існує багато міфів щодо сну. І всі ми в них віримо, навіть не намагаючись перевірити, яка в них доля правди. А даремно! Адже знання деяких фактів допомогло б нам усе встигати й у певних ситуаціях почуватися значно краще.

Ці міфи про сон ви точно чули, і неодноразово, і навіть вірили у них. Настав час їх розвіяти — і почати спиратись на факти.

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Міф 1: можна виспатися наперед або заднім числом

Це один із найпоширеніших і найдавніших міфів. Гадаєте, у вихідні ви зможете гарно виспатися й відпочити за весь минулий тиждень? Мусимо вас розчарувати. Ваш організм зажди потребує час від часу відновлення енергії. Цей процес – циклічний. Тобто проміжки між сном та роботою чи домашніми справами мають бути однаковими. Якщо ви в будні спатимете на добу лише 5 годин, а у вихідні – 10, то однаково не відновите свої сили.

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Міф 2: фізичні навантаження перед сном корисні

Багато хто з нас переконаний, що заняття спортом перед сном допомагають швидше й міцніше заснути. Однак це не так. Найкращий час для спорту – ранок. Також можна робити фізичні вправи вдень, але активність перед сном призведе до підвищення температури на кілька годин і, дуже ймовірно, до безсоння.

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Міф 3: гаряче молоко допомагає заснути

Із дитинства ми знаємо, що гаряче молоко допомагає швидше заснути. Так, у гарячому молоці є амінокислота триптофан, але не в такій кількості, як фармацевтичний снодійний засіб. Гаряче молоко може розслабити, поліпшити наше самопочуття, але глобально на якість сну не повпливає.

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Міф 4: із віком люди потребують менше сну

Учені довели: людина має спати 7–9 годин на добу незалежно від віку. Міф виник через те, що старші люди часто мають проблеми зі сном, спричинені різними хворобами та поганим самопочуттям.

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Міф 5: під час сну наш мозок відпочиває

За результатами багатьох досліджень стало відомо, що наш мозок під час сну працює ще плідніше, ніж тоді, коли ми в стані бадьорості. Сон потрібен людині для того, щоб розслабилися тіло й нервова система. Сам мозок працювати не припиняє. Просто він не "відволікається" на рухи тіла й тому отримує дещо менше навантаження, ніж удень.

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