Существует очень много мифов, касающихся сна. Мы все в них верим и даже не проверяем их правдивость. И мы делаем ошибку, ведь знание некоторых фактов могло бы помочь нам все успевать и в определенных ситуациях чувствовать себя значительно лучше.

Мы вам расскажем наиболее распространенные мифы о сне, которые вы точно неоднократно слышали и даже поверили в них. После прочитанного вы можете убедиться, что в эти мифы действительно лучше перестать верить.

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Миф 1: человек может выспаться наперед

Это один из самых распространенных мифов, который на самом деле вымышленный очень давно. Поэтому, если вы думаете, что в выходные сможете хорошо выспаться и отдохнуть за всю прошлую неделю, вы ошибаетесь. Организм всегда требует определенного времени на восстановление сил и энергии. Этот процесс циклический. То есть это означает, что промежутки между сном и работой или домашними делами должны быть одинаковыми. Если вы в будние дни будете спать в сутки только 5 часов, а в выходные – 10, то ваш организм все равно не восстановит свои силы.

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Миф 2: физические нагрузки перед сном полезны

Многие люди уверены в том, что занятия спортом перед сном помогут быстрее и крепче уснуть. Однако это не совсем так. Лучшее время для занятий спортом – утро. Вы также можете делать физические нагрузки днем, но такая активность для организма перед сном приведет к повышению температуры на несколько часов. Такой симптом может наоборот лишить сна.

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Миф 3: горячее молоко поможет заснуть

Еще с детства мы слышали миф о том, что горячее молоко поможет быстрее заснуть. Но это не работает. Да, в горячем молоке есть аминокислота триптофан, но она не такая действенная, как фармацевтический продукт. Горячее молоко может расслабить, улучшить самочувствие, но глобально на качество сна оно не повлияет.

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Миф 4: с возрастом людям нужно меньше сна

Ученые доказали, что независимо от возраста человек должен спать 7-9 часов в сутки. Миф возник из-за того, что пожилые люди часто имеют проблемы со сном, вызванные различными болезнями и плохим самочувствием.

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Миф 5: во время сна наш мозг отдыхает

По результатам многих исследований стало известно, что наш мозг во время сна работает еще более плодотворно и результативно, чем тогда, когда мы бодры. Сон нужен человеку для того, чтобы расслабилось тело и нервная система. Сам мозг работать не прекращает, но он не "отвлекается" на движения тела, поэтому он получает несколько меньшую нагрузку, чем днем.

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