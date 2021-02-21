Казалось бы, выгнать популярного актера со съемочной площадки невозможно. Особенно, если этот актер стал лицом фильма или сериала. Но нет. В киноиндустрии может быть все и даже скандалы во время съемок важных кинофрагментов.

Эти актеры популярные и известные. Именно благодаря культовым фильмам мы можем узнать их даже за большим количеством грима. Но их истории особые и неожиданные. Некоторых из этих актеров выгоняли со съемок через тяжелый характер, некоторые – через поведение, а некоторых вообще просто использовали и при первой возможности выгнали прочь.

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Эдвард Нортон

Не каждый фанат "Marvel" помнит, что изначально роль ученого-героя играл Эдвард Нортон. Несмотря на то, что "Невероятный Халк" стал безоговорочным хитом, с Эдвардом таки были вынуждены попрощаться. Причиной этого стало поведение актера. Ведь во время съемок Нортон часто любил менять сценарий, импровизировать, мешать другим и управлять процессом. В результате в "Marvel" отреагировали на такое поведение и отказались сотрудничать с Эдвардом Нортоном, несмотря на его профессионализм.

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Эштон Кутчер

Актер должен был играть роль дизайнера Дрю в фильме "Элизабеттаун". Эта роль для него была важна. Однако после того, как много сюжетов было снято с участием Кучера, в один момент его просто выгнали с площадки без каких-либо объяснений. Через некоторое время, ситуацию прокомментировали. Оказалось, что с самого начала в главной роли должен был быть Орландо Блум. Однако в начале съемок актер был занят другим проектом. Соответственно, как только он освободился, режиссер был рад пригласить Орландо для съемок "Элизабеттаун". Все фрагменты из Кутчером было переснято.

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Патрик Демпси

Актер стал символом сериала "Анатомия славы", ведь на протяжении 10 лет Патрик выполнял роль нейрохирурга. Однако после этого его персонажа будто специально "забирают". Сначала смерти от грузовика не было запланировано. Но через ничтожное поведение актера его вынуждены были уволить. Демпси, в частности, часто забывал слова, а также срывал дедлайны. Вся команда долгое время терпела такое поведение, но в конце было решено положить такой безответственности край.

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Харви Кейтель

Харви Кейтель стал популярен после выхода фильма "Злые улицы". Именно благодаря этому шедевру актера пригласили на съемки фильма "Апокалипсис сегодня". Во время работы актер настолько не оправдал ожидания режиссера, что его просто выгнали. После этого Харви Кейтеля заменил Мартин Шин, который и стал главным персонажем киноленты.

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Роберт Дауни-младший

Актера не всегда сопутствовал успех. В частности, в начале двухтысячных Роберт Дауни-младший должен был сниматься в двух известных фильмах: "Элли Макбил" и "Любимцы Америки". Однако этого не произошло, ведь актер на тот момент любил употреблять наркотики. Это и стало причиной увольнения его с двух проектов.