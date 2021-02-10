Джонні Депп – це ексцентрична особистість не лише на екрані, а й у житті. Він часто опиняється в центрі кіноскандалів, тривалий час з'ясовує стосунки з ексдружиною, а також має дивне хобі. Актор, зокрема, любить колекціонувати ляльки Барбі.

У колекції Джонні Деппа налічується декілька десятків ляльок. Деякі з них створені за образами відомих акторів-колег.

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Спочатку Джонні Депп збирав ляльки для своїх дочок, але згодом це переросло в хобі. Тому актор вирішив розширювати колекцію "цікавішими" екземплярами. Так, для прикладу, він має мінікопії Ліндсі Лоан, Бейонсе, Елвіса Преслі, Донні Осмонда, Мерилін Монро, Одрі Гепберн, Destiny's Child тощо.

Окрім цього, Депп не просто колекціонує ляльок, він їх вдосконалює відповідно до того, як відомі особистості змінюють свою зовнішність. Мова йде про зміну зачіски, появу татуювань, носіння улюблених прикрас тощо.

Джонні Депп та колекція ляльок / Фото pinterest

Зокрема, для Бейонсе Джонні часто змінює одяг, а для Лоан він навіть додавав електронний браслет, коли та "попалася" поліцейським.

Не оминув увагою Джонні Депп і себе, адже в його колекції є Капелюшник і капітан Джек Горобець.

Актор надзвичайно серйозно ставиться до свого хобі, тому особисто купує як самі ляльки, так і аксесуари для них.