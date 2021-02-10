Найсексуальнішим чоловіком за версією журналу "People" став Майкл Бекарі Джордан. Він відомий за ролями в "Чорній пантері" і двох стрічках про боксера Аполло Кріда, але не це зробило його переможцем в цій номінації. Одним з вирішальних факторів, який зробив його безсумнівним лідером, стало прокачане тіло.

Як все-таки вдається Джордану підтримувати себе у такій формі та з чого почати?

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Мотивація перш за все

Майкл розповідає, що у дитинстві над ним часто насміхалися, це й стало для нього мотиватором займатися спортом. Зараз Майкл вже не може уявити своє життя без тренувань.



Фото instagram michaelbjodan

Джордан розповідає, що стрес "мотивує" його відвідувати спортзал. "Я думаю про те, що мене турбує, від чого хочу позбутися після тренування", – каже актор. Після навантажень погані думки перестають "лізти у голову". Майкл вважає, що спорт допомагає абстрагуватися від негативних емоцій.

Білкова дієта

Кожного ранку Джордан снідає м'ясом та яйцями. Через дві години він споживає порцію курки або риби. Перекуси актора переважно складаються з овочів і фруктів. Але найголовніший секрет успішних тренувань – це все ж достатня кількість білку.



Фото instagram michaelbjodan

На додачу, ще й тренер змушує актора їсти регулярно та невеликими порціями – приблизно кожні 30 хвилин.

Боксер на екрані та в житті

Бокс є невід'ємною частиною життя Майкла. "Варто було мені тільки надіти рукавички, як я відразу зрозумів: стовідсоткове попадання, я на своєму місці", – ділиться актор.



Фото instagram michaelbjodan

Під час зйомок "Крида" йому доводилося багато тренуватися, щоб протриматися на рингу весь день. "Ми багато боксували, тому що хореографія потребувала великої підготовки", – згадує Джордан.

Шість днів на тиждень

Актор вважає, що будь-яку справу потрібно доводити до кінця. Та досягти результатів можна лише завдяки самодисципліні. Майкл давно відмовився від вечірок і безсонних ночей. Він ніколи не перестає працювати над собою і вважає, що спорт – це необхідність.

При підготовці до зйомок фільму "Кріт 2" Майкл тренувався регулярно, на відпочинок залишилася лише одна доба. Починав він з кардіо від 45 до 60 хвилин, потім робив віджимання і чотири підходи на згинання рук з гантелями.