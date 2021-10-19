4 способи накачати сталеві руки без штанги, гантелей і тренажерів: відео з вправами

Більшість чоловіків мріють мати сильні масивні руки, і накачати їх можна не лише у залі. Тренер показав вправи, які легко можна виконати вдома, але ефективності вони при цьому не втрачають.

Багато хто недооцінює тренування з власною вагою і вважає, що розвинути мускулатуру рук можна тільки з тренажерами. Але фітнес-тренер довів, що поекспериментувавши з віджиманнями (змінювати положення рук, кистей і торса), можна змусити працювати всі м'язи відразу або окремо. Тож якщо у вас немає мети виступати серед бодибілдерів, а просто побудувати спортивне тіло, то це можна зробити і вдома.

І ще 20-хвилинне кардіо, яке можна виконувати у будь-якій точці світу

Як накачати сталеві руки вдома: 4 ефективні вправи

Віджимання з навхресним положенням кистей (лікті "дивляться" у сторони): 12 повторень;

(лікті "дивляться" у сторони): 12 повторень; Віджимання на кулаках (лікті притискайте до корпусу): 12 повторень;

(лікті притискайте до корпусу): 12 повторень; Віджимання, тримаючи кисті одна на одній (кут положення ліктів – 45 градусів): 12 повторень;

(кут положення ліктів – 45 градусів): 12 повторень; Віджимання, опускаючи лікті на підлогу (лікті в сторону не розводьте): 12 повторень.

Короткий гайд з тренування

Виконуйте вправи одну за одною;

Кількість повторень – 12;

Кількість підходів – 3 на кожну вправу;

Відпочинок між підходами – 60 – 90 секунд.

Обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і заминку після нього. Лікоть дуже легко травмувати, тому потрібно добре розігріти м'язи!

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Текст публікації Кирила Тороса:

Сталеві руки без інвентарю

Багато хто недооцінює тренування з власною вагою і вважає, що розвинути мускулатуру можна тільки в залі! Якщо у вас немає мети виступати, а просто побудувати спортивне тіло, то це можна зробити і вдома. Головне грамотно підібрати вправи і зрозуміти техніку виконання.

Тренування:

Виконуємо вправи одну за одною

Кількість повторень – 12

Кількість підходів – 3 на кожну вправу

Відпочинок між підходами – 60 – 90 секунд.

Обов'язково виконуємо розминку перед тренуванням і заминку після тренування.