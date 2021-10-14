Так, тренуючись у залі чи навіть вдома, варто дотримуватися відповідного до мети способу занять, або по-простому – програми. Але далеко не всі спортсмени початківці заглиблюються у суть цього питання. Тож нумо розбиратися разом.

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На групових заняттях з фітнесу зазвичай займаються з невеликою вагою, але при цьому кількість повторень велика. У залі ж, навпаки, працюють з великою вагою, але кількість підходів значно зменшується. Яка ж різниця між такими сценаріями тренувань?

Від 3 до 5 повторень – нижній діапазон, який розвиває фізичну силу (робота з великими вагами).

Річ у тому, що за підйом ваги відповідають не тільки наші м'язи, але й центральна нервова система. Так звана м'язова пам'ять. Таким чином, менша кількість повторень у поєднанні з великою вагою дозволяє нашій нервовій системі запам'ятати, як використовувати м'язи для підйому важких предметів найефективніше.

Від 6 до 12 повторень – середній діапазон, який націлений на збільшення обсягу м'язів (будь-яка робоча вага).

У гонитві за рельєфом важливо не переоцінювати свої фізичні можливості. Інакше буде страждати техніка, що не тільки неефективно з точки зору результату, але й небезпечно для здоров'я.

Від 12 до 15+ повторень – робота над силовою витривалістю (середня і невелика вага). Також можна працювати й без додаткових навантажень.

Такий метод не лише робить вас витривалішим, а й допомагає спалити зайві кілограми.

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Перед походом у зал визначте мету тренувань / Фото instagram

Текст публікації спортклубу Smidyuk Academy:

Вага важливіша за кількість повторів? Все залежить від мети ваших тренувань. Нумо розбиратися.

Від 3 до 5 повторень – нижній діапазон, який розвиває фізичну силу (робота з великими вагами).

Річ у тому, що за підйом ваги відповідають не тільки наші м'язи, але й центральна нервова система. Так звана м'язова пам'ять. Таким чином, менша кількість повторень у поєднанні з великою вагою дозволяє нашій нервовій системі запам'ятати, як використовувати м'язи для підйому важких предметів найефективніше.

Від 6 до 12 повторень – середній діапазон, який націлений на збільшення обсягу м'язів (будь-яка робоча вага).

У гонитві за рельєфом важливо не переоцінювати свої фізичні можливості. Інакше буде страждати техніка, що не тільки неефективно з точки зору результату, але й небезпечно для здоров'я.

Від 12 до 15+ повторень – робота над силовою витривалістю (середня і невелика вага). Також можна працювати й без додаткових навантажень.