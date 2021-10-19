Многие недооценивают тренировки с собственным весом и считает, что развить мускулатуру рук можно только с тренажерами. Но фитнесс-тренер доказал, что поэкспериментировав с отжиманиями (менять положение рук, кистей и торса), можно заставить работать все мышцы сразу или по отдельности. Поэтому если у вас нет цели выступать среди бодибилдеров, а просто построить спортивное тело, то это можно сделать и дома.

И еще 20-минутное кардио, которое можно выполнять в любой точке мира

Как накачать стальные руки дома: 4 эффективные упражнения

Отжимания с положением кистей крест-накрест (локти "смотрят" в стороны): 12 повторений;

Отжимания на кулаках (локти прижмите к корпусу): 12 повторений;

Отжимания, держа кисти друг на друге (угол положения локтей – 45 градусов): 12 повторений;

– Отжимания, опуская локти на пол (локти в сторону не разводите): 12 повторений.

Краткий гайд по тренировке

Выполняйте упражнения одно за другим;

Количество повторений – 12;

– Количество подходов – 3 на каждое упражнение;

– Отдых между подходами – 60 – 90 секунд.

Важно! Обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и заминку после нее. Локоть очень легко травмировать, поэтому нужно хорошо разогреть мышцы!

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Текст публикации Кирилла Тороса:

Стальные руки без инвентаря

Многие недооценивают тренировки с собственным весом и считают, что развить мускулатуру можно только в зале! Если у вас нет цели выступать, а просто построить спортивное тело, то это можно сделать и дома. Главное грамотно подобрать упражнения и понять технику исполнения.

Тренировка:

Выполняем упражнения одно за другим

Количество повторений - 12

Количество подходов - 3 на каждое упражнение

Отдых между подходами - 60 - 90 секунд.