Многие недооценивают тренировки с собственным весом и считает, что развить мускулатуру рук можно только с тренажерами. Но фитнесс-тренер доказал, что поэкспериментировав с отжиманиями (менять положение рук, кистей и торса), можно заставить работать все мышцы сразу или по отдельности. Поэтому если у вас нет цели выступать среди бодибилдеров, а просто построить спортивное тело, то это можно сделать и дома.
И еще 20-минутное кардио, которое можно выполнять в любой точке мира
Как накачать стальные руки дома: 4 эффективные упражнения
- Отжимания с положением кистей крест-накрест (локти "смотрят" в стороны): 12 повторений;
- Отжимания на кулаках (локти прижмите к корпусу): 12 повторений;
- Отжимания, держа кисти друг на друге (угол положения локтей – 45 градусов): 12 повторений;
- Отжимания, опуская локти на пол (локти в сторону не разводите): 12 повторений.
Краткий гайд по тренировке
- Выполняйте упражнения одно за другим;
- Количество повторений – 12;
- Количество подходов – 3 на каждое упражнение;
- Отдых между подходами – 60 – 90 секунд.
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Текст публикации Кирилла Тороса:
Стальные руки без инвентаря
Многие недооценивают тренировки с собственным весом и считают, что развить мускулатуру можно только в зале! Если у вас нет цели выступать, а просто построить спортивное тело, то это можно сделать и дома. Главное грамотно подобрать упражнения и понять технику исполнения.
Тренировка:
Выполняем упражнения одно за другим
Количество повторений - 12
Количество подходов - 3 на каждое упражнение
Отдых между подходами - 60 - 90 секунд.
Обязательно выполняем разминку перед тренировкой и заминку после тренировки.