Многие считают, что те, кто работает дома, – везунчики. В какой-то степени это так, особенно в условиях пандемии. Однако дистанционные работники так же устают, могут работать в неудобных позах, ведь в них отсутствует офисная мебель, а также периодически отвлекаются на быт.

Если в вашем окружении есть близкие люди, которым знакома удаленная работа, вы можете порадовать их уместным классным подарком. В этом вам помогут Идеи 24, ведь мы уже сделали для вас подборку таких сюрпризов.

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1. Наушники

Если человек, который работает дистанционно, живет не один, а с родителями, друзьями, детьми – такой подарок идеален, ведь помогает избавиться по постороннего шума и сконцентрироваться на работе.

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2. Стул для домашнего офиса

У каждого работника должно быть максимально комфортное рабочее место, независимо от того, где он выполняет свои обязанности – в офисе или дома. Удобный стул не только подарит комфорт, но и позаботится о здоровье ваших близких.

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3. Фитнес-трекер

Отдаленные работники максимально сконцентрированы на выполнении своих обязанностей, поэтому могут сидеть за работой довольно долго. Для того, чтобы у здорового человека не было проблем со спиной, он должен в идеале слегка разминать свое тело хотя бы по несколько минут каждый час. Фитнес-трекер будет постоянно напоминать о необходимости в физической активности.

Фото itc.ua

4. Блокнот-планер

Датированный блокнот – это универсальный подарок, поэтому при его выборе обращайте внимание на то, что любит близкий человек. Он может иметь весьма различный дизайн.

Фото woodpresent

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5. Настольная лампа

Дополнительное освещение нужно тем работникам, у которых достаточно детальная работа. Однако лампы разные. Удивите не только оригинальной вещью. Выберите уникальную лампу, которая будет иметь стильный дизайн и хорошо впишется в интерьер домашнего офиса.

Фото homemyhome

6. Чашка с подогревом

Работая дома, ваши знакомые точно пьют чай или кофе в течение дня. Но есть вероятность, что они могут так погрузиться в работу, что забудут о своем напитке. Такой подарок поможет поддерживать горячую температуру чая или кофе в течение нескольких часов.

Фото ichehol

7. Аромалампа

Рабочая атмосфера должна быть приятной, поэтому такой подарок поможет настроиться на позитив, расслабиться и полностью "включиться" в работу.

Фото japantrendshop

8. Органайзер для рабочего стола

Практичная вещь, которая сможет вместить различные папки, документы, блокноты и канцелярские принадлежности.

Фото popsugar

9. Ноутбук

Неотъемлемый атрибут для дистанционной работы. Достаточно стоящий подарок, но вы его дарите нечасто. Правда?

Фото vdalo

10. Мышка для компьютера

Как правило, такая вещь в дистанционного работника должна быть. Однако вы можете выбрать оригинальный товар. Например, беспроводную мышку на палец.

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11. Книги для фрилансеров

Такой подарок может вдохновлять или учить фрилансера. Вещь полезная и познавательная.

Фото starylev

12. Bluetooth-колонка

Не все работники сконцентрированы полностью на работе. Некоторые любят слушать "легкую" и расслабляющую музыку. Такая колонка не требует больших затрат, но есть достаточно практичным подарком.

Фото edman-news

13. Подарочные карты или сертификаты

Такой подарок универсален для всех. Расслабиться и отдохнуть хочет каждый, а особенно человек, который весь день сидел дома и не выходил даже на улицу.

Фото royal-present

14. Сэндвичница

Парадокс, но люди, которые работают дома, не всегда имеют время поесть и тем более что-то сложное приготовить. Поэтому сэндвичница – это хороший кухонный подарок. Особенно, если она имеет несколько функций.

Фото superdiskont

15. Беспроводное зарядное устройство

Вещь, которая помогает заряжать телефон, часы, наушники без каких-либо кабелей. Максимально полезный подарок.

Фото tmginfo

16. Оригинальное устройство для очистки и полировки телефона, планшета, ноутбука и т. д.

Многоразовая вещь, которая не только сделает экран блестящим, но и очистит его от микробов.

Фото comfy

17. Столик для ноутбука

Практичная вещь, которая может иметь различный дизайн, поэтому подумайте, какой вариант лучше выбрать, какой цвет будущему владельцу больше всего понравиться.

Фото vmk-mebel

18. Подставка для ноутбука

Переносная вещь, которая может пригодиться где угодно. Особенно, если фрилансер может работать в транспорте или в парке.

Фото aliexpress

19. Растения в горшках

Это полезно и так красиво. Однако выбирайте оригинальные варианты с красивым горшком.

Фото molodnews

20. Суккуленты

Для тех, кто любит растительную эстетику, но не любит ухаживать за вазонами.

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21. Мотивирующие или просто приятные фразы на плакате, оформленные в стиле картины в рамке

Оригинально, бюджетно, мотивирующе.

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22. Настольный календарь

Некоторые считают, что этот вариант подарка "отжил" свое. Но это не так. Просто нужно выбрать оригинальный и необычный вариант.

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23. Массажная подушка

Оригинальный, но практический и полезный подарок. Особенно для тех, кто работает весь день.

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24. Держатель для чашки

Полезная вещь для тех, у кого маленький рабочий стол. Если у вашего друга стол, на котором могут поместиться только ноутбук, несколько листов и мышка, то такой подарок идеален.

Фото newsneednews

25. Коврик для мышки

Бюджетный вариант, но можно выбрать коврик с оригинальным дизайном или даже мотивирующей надписью.

Фото miot

26. Гамак или подставка для ног

Разве не оригинальный подарок? Ваши знакомые будут поражены такой креативностью.

Фото bazar.babyblog

27. Кофеварка

Для заядлых кофеманов, которые не имеют возможности или времени в течение дня пойти в кафе и купить качественный ароматный напиток.

Фото comfy

28. Плед

Особенно актуально в холодное время года. Обязательно найдете не просто качественный, но и приятный к телу и стильный плед. В зависимости от чувства юмора получателя подарка, можно приобрести плед в виде пиццы, лаваша, пончика и тому подобное.

Фото amazon

29. Увлажнитель воздуха

Увлажнитель воздуха – это полезная вещь, которая влияет на результативность работы. Отнеситесь к выбору такого подарка серьезно.

Фото stroy-podskazka

30. Качественные очки для работы за компьютером

Полезнее вещи не придумаешь. Это может повлиять на здоровье, поэтому при выборе будьте максимально внимательны.

Фото optika