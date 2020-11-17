У каждого дома есть вещи, которые загромождают пространство. Иногда это вещи, которые нам жалко выбрасывать, поскольку они несут определенную ценность, или вещи, приобретенные на распродаже.

Идеи 24 советуют вам не накапливать ненужный "хлам" и в удобное для вас время выбросить те вещи, которые вам давно не нужны. Воспользуйтесь нашим списком и проверьте, не "барахольщик" ли вы случайно.

5 ненужных вещей на кухне

1. Пластиковая посуда. Если вы не едите в дороге, редко путешествуете или имеете новую часто используемую посуду – избавьтесь от старых вещей.

2. Пакетики со специями. Пожалуй, у каждого из нас есть пакетики со специями, которые мы не используем. Проверьте их срок годности. Возможно, их уже давно стоит выбросить?

Ненужные пакетики со специями лучше выбросить / Фото kuhniclub

3. Приборы, которые вы не использовали больше года. Часто к таким можно отнести ножницы для резки клубники, трав и тому подобное. В эту же категорию относятся мини-сковоридки для яичницы, сковородка-блинница и др.

4. Ненужные или деформированные контейнеры для еды. Если у вас есть новые красивые контейнеры, старых лучше избавиться. Они только будут занимать свободное место. Особенно позаботьтесь о том, чтобы на вашей кухне не было поврежденных или поломанных емкостей для пищи.

5. Вещи из кладовки, которые сохраняются длительное время. Не стоит хранить продукты, которые потеряли свое качество. Например, это касается "старой" муки, сахара, консервации и др.

Выбрасывайте из кладовой то, что не используете / Фото unsplash

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Заметьте, некоторые вещи можно изменить. Поэтому, прежде чем выбросить, хорошо подумайте, не в состоянии ли вы реконструировать старый контейнер или пластиковую посуду.

8 вещей, которые стоит выбросить из вашего шкафа

1. "Беспарные" носки. Если так случилось, что вы потеряли один носок из пары, придерживайтесь правила "одного месяца". Если в течение этого месяца "потеряшка" не нашлась – выбросьте все "беспарные" носки.

"Беспарным" носкам не место у вас в шкафу / Фото 2rinrin

2. Очки с неправильным рецептом. Не стоит хранить у себя в шкафу очки, которые вам уже не подходят. Особенно, если ваш врач выписал другой рецепт на новые очки.

3. Аксессуары, которые вы не носите. "Не забивайте" ими красивую шкатулку. Подарите серьги, ожерелье или кольцо людям, которые любят похожие аксессуары. Как вариант, используйте их для декора "интересных" элементов интерьера.

4. Старая одежда, которую не одеваете. Не накапливайте ее в своем шкафчике.

Здесь есть несколько вариантов:

отдать родным или друзьям;

переделать вещи в новые стильные элементы, которыми будете пользоваться;

подарить бездомным;

использовать на тряпки;

выбросить.

5. Шпильки, канцелярские кнопки, а также иглы. Не используете – подарите тем, кто не обходится без таких вещей ежедневно.

Фото arabic.alibaba

6. Разбитые солнцезащитные очки.

7. Обувь, которую вы не использовали в течение 5 лет. В основном такая обувь устаревшая, поэтому не подойдет вашему стилю. В таких вещей точно может кто-то нуждаться. Подумайте, как лучше их "утилизировать".

Избавьтесь от старой обуви / Фото bruunsapotek

8. Старые полотенца и постельное белье. Если вы ими не пользуетесь – выбросьте. Но таких вещей могут потребовать приюты для животных. Даже в такой простой способ вы можете позаботиться о братьях наших меньших.

Что стоит выбросить из офиса: 10 вещей, которые загромождают рабочее место

1. Старые газеты.

2. Ручки без чернил. Или "отремонтируйте" их, заменив чернила, или просто выбросьте.

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3. Блоки питания, зарядные устройства или любые кабели, которые вы больше не будете использовать. Их можно продать, но точно не хранить годами, накапливая большое количество "мусора".

4. Старые журналы, которые давно не актуальны.

5. Просроченной купоны.

6. Прошлогодний календарь.

Фото unsplash

7. Открытки. Некоторые из них довольно сентиментальны и важные для вас, однако, большинство – традиционные открытки, которые потеряли свою ценность сразу после прочтения.

8. Квитанции. Когда будете перебирать квитанции, будьте внимательны, ведь некоторые из них, возможно, вам пригодятся. Большинство из них лучше выбросить.

9. Старые телефоны. Такие вещи лучше перепродать или кому-то подарить. Однако, если они в нерабочем состоянии – смело выбрасывайте.

10. Старые канцелярские принадлежности. Без размышлений выбрасывайте засохший клей, списанный блокнот и стикеры.

Фото unsplash

7 других вещей, которые вам больше не понадобятся

1. Старые пульты от телевизора. Заменив батарейки поняли, что пульт сломался и не поддается ремонту? Не храните его, а сразу же выбросьте.

2. Солнцезащитный прошлогодний крем. Такие вещи имеют непродолжительный срок годности, особенно при неправильном хранении.

3. Старая косметика. Все качественные косметические средства имеют малый срок годности. Обязательно выбросьте косметику, которой уже нельзя пользоваться.

Фото toybytoy

4. Старые лекарства. Лекарства также теряют свое качество после того, как истек срок годности. Ни в коем случае не используйте их, ведь можете навредить своему здоровью.

5. Старые видеокассеты. Если нет видеомагнитофона, отдайте кассеты тем, кто сможет ими пользоваться.

6. Пособия по рецептам. В основном все современные рецепты можно найти на просторах интернета. Если не пользуетесь такими книгами – избавьтесь от них. Обязательно найдется кто-то, кто читает такую ​​литературу.

7. Сломанная техника. Сломался телевизор, телефон или ноутбук? Не поддается ремонту? Продайте на запчасти или переделайте в стильные элементы декора. По желанию просто выбросьте.

Не храните технику, которая не поддается ремонту / Фото unsplash