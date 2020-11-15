Гортаючи красиві картинки з прикладами сучасних інтер'єрів, ми дедалі частіше замислюємось про придбання нових меблів для дому. Однак здебільшого ціни на модні дивани чи тумби доволі "кусючі". Та розчаровуватись не варто, адже старі меблі можна оновити або поліпшити за невеликі гроші, якщо зробити все своїми руками.

Користувачі форуму Reddit діляться своїм досвідом, як вони власноруч дали друге життя старим меблям. Ідеї 24 зібрали бюджетні варіанти оновлення речей. Це цікаво: 10 крутих ідей для переробки старих меблів на стильні предмети інтер'єру Дивіться добірку реальних прикладів, які, можливо, надихнуть і вас. 1. "Цей вінтажний стіл належав моєму дідові. У нього була пошкоджена стільниця. Після мого перероблення він зовсім не схожий на оригінал" Вінтажний столик осучаснили та полагодили / Фото Reddit 2. "Непотрібний комп'ютерний столик свого хлопця я перетворила на акуратний туалетний столик" Жінка зробила зі старого столика – сучасний та стильний / Фото Reddit 3. "Допоміг другові з ремонтом кухонного столу та стільців. Дизайн, що виконаний аерозольною фарбою Galaxy, вийшов суперкрутим!" Перероблений стіл вийшов космічним / Фото Reddit 4. "Мій комод за 10 доларів "до" (зліва) і "після" (праворуч). Вперше фарбував методом напилення. Я дуже задоволений результатом, адже витратив на матеріали лише 40 доларів" Кардинальне оновлення комода / Фото Reddit 5. "Оновив комод свого дитинства. Батьки купили цей комплект з соснового дерева ще на початку 90-х" Користувач також замінив ручки в комоді / Фото Reddit 6. "Зі старого дерев'яного стільця вдалося зробити крісло на коліщатках, яке органічно вписалося в дизайн інтер'єру" Вінтажне крісло стало сучасним / Фото Reddit 7. "Зі залишків старих меблів вийшов просторий ляльковий будиночок для дітей. Він точно не зламається" Ляльковий будиночок з непотрібних меблів / Фото Reddit