3 вправи для красивої спини: відео тренування
Джерело:інстаграм Кирила Тороса
Слабка спина провокує появу сутулості, робить ходу некрасивою, а руху млявими. Гадаємо, цих причин уже достатньо, аби почати пропрацьовувати м'язи спини для їхнього зміцнення. Дивіться вправи на відео та повторяйте за тренером.
Так, фітнес-тренер Кирило Торос показав наочно, як зміцнити спину і зробити її красивою. Для цього потрібно виконувати комплекс вправ з гумовою петлею. Лише одна петля допоможе вам якісно опрацювати найширші м'язи спини.
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Тренування для красивої спини
- Тяга петлі, лежачи на боку: по 12 повторень на кожну руку;
- Тяга у положенні "човник": 12 повторень;
- Тяга у нахилі: 12 повторень.
Як виконувати тренування
- Вправи робіть одну за одною;
- Кількість підходів на одну вправу – 3;
- Кількість повторень за один підхід – 12;
- Відпочинок між підходами – 60 секунд;
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Текст публікації Кирила Тороса:
Для тих, хто хоче зміцнити спину і зробити її красивою, у мене сьогодні комплекс з гумовою петлею. Всього одна петля допоможе вам якісно опрацювати найширші м'язи спини. Ті хто не може підтягуватися, можуть взяти перші дві вправи на озброєння. Вони вам допоможуть і будуть виступати в ролі підвідних вправ.
Тренування:
Виконуємо вправи одну за одною
Кількість підходів на одну вправу - 3
Кількість повторень за один підхід - 12
Відпочинок між підходами - 60 секунд
Обов'язково виконуємо розминку перед тренуванням і заминку після тренування. Ці ж петлі відмінно підходять для турніка, щоб вчитися підтягуватися.