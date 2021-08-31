3 вправи для красивої спини: відео тренування

Слабка спина провокує появу сутулості, робить ходу некрасивою, а руху млявими. Гадаємо, цих причин уже достатньо, аби почати пропрацьовувати м'язи спини для їхнього зміцнення. Дивіться вправи на відео та повторяйте за тренером.

Так, фітнес-тренер Кирило Торос показав наочно, як зміцнити спину і зробити її красивою. Для цього потрібно виконувати комплекс вправ з гумовою петлею. Лише одна петля допоможе вам якісно опрацювати найширші м'язи спини.

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Тренування для красивої спини

Тяга петлі, лежачи на боку: по 12 повторень на кожну руку;

Тяга у положенні "човник": 12 повторень;

Тяга у нахилі: 12 повторень.

Як виконувати тренування

Вправи робіть одну за одною;

Кількість підходів на одну вправу – 3;

Кількість повторень за один підхід – 12;

Відпочинок між підходами – 60 секунд;

Для того, щоб мати заряд енергії на весь день, потрібен ситний та смачний сніданок. Ідеально підійдуть макаронні вироби "Тая" , які припадуть вам до душі.Обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і заминку після нього.

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Текст публікації Кирила Тороса:

Для тих, хто хоче зміцнити спину і зробити її красивою, у мене сьогодні комплекс з гумовою петлею. Всього одна петля допоможе вам якісно опрацювати найширші м'язи спини. Ті хто не може підтягуватися, можуть взяти перші дві вправи на озброєння. Вони вам допоможуть і будуть виступати в ролі підвідних вправ.

Тренування:

Виконуємо вправи одну за одною

Кількість підходів на одну вправу - 3

Кількість повторень за один підхід - 12

Відпочинок між підходами - 60 секунд

Обов'язково виконуємо розминку перед тренуванням і заминку після тренування. Ці ж петлі відмінно підходять для турніка, щоб вчитися підтягуватися.