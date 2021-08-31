Так, фітнес-тренер Кирило Торос показав наочно, як зміцнити спину і зробити її красивою. Для цього потрібно виконувати комплекс вправ з гумовою петлею. Лише одна петля допоможе вам якісно опрацювати найширші м'язи спини.

І ще Скільки макаронів з'їдають українці і як обрати якісний продукт

Тренування для красивої спини

Тяга петлі, лежачи на боку: по 12 повторень на кожну руку;

Тяга у положенні "човник": 12 повторень;

Тяга у нахилі: 12 повторень.

Для того, щоб мати заряд енергії на весь день, потрібен ситний та смачний сніданок. Ідеально підійдуть макаронні вироби "Тая", які припадуть вам до душі.

Як виконувати тренування

Вправи робіть одну за одною;

Кількість підходів на одну вправу – 3;

Кількість повторень за один підхід – 12;

Відпочинок між підходами – 60 секунд;

Важливо! Обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і заминку після нього.

Читайте також Поєднуйте корисне з приємним: вибухове тренування ніг на березі моря

Текст публікації Кирила Тороса:

Для тих, хто хоче зміцнити спину і зробити її красивою, у мене сьогодні комплекс з гумовою петлею. Всього одна петля допоможе вам якісно опрацювати найширші м'язи спини. Ті хто не може підтягуватися, можуть взяти перші дві вправи на озброєння. Вони вам допоможуть і будуть виступати в ролі підвідних вправ.

Тренування:

Виконуємо вправи одну за одною

Кількість підходів на одну вправу - 3

Кількість повторень за один підхід - 12

Відпочинок між підходами - 60 секунд

Обов'язково виконуємо розминку перед тренуванням і заминку після тренування. Ці ж петлі відмінно підходять для турніка, щоб вчитися підтягуватися.