Так, фитнесс-тренер Кирилл Торос показал наглядно, как укрепить спину и сделать ее красивой. Для этого нужно выполнять комплекс упражнений с резиновой петлей. Только одна петля поможет вам качественно обработать широкие мышцы спины.

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Тренировка для красивой спины

Тяга петли, лежа на боку: по 12 повторений на каждую руку;

Тяга в положении "лодочка"; 12 повторений;

Тяга в наклоне: 12 повторений.

Для того, чтобы иметь заряд энергии на весь день, нужен сытный и вкусный завтрак. Идеально подойдут макаронные изделия "Тая" , которые придутся вам по душе.

Как выполнять тренировку

Упражнения делайте одно за другим;

Количество подходов на одно упражнение – 3;

Количество повторений за один подход – 12;

Отдых между подходами – 60 секунд

Важно! Обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и заминку после нее.

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Текст публикации Кирилла Тороса:

Для тех, кто хочет укрепить спину и сделать ее красивой, у меня сегодня комплекс с резиновой петлей. Всего одна петля поможет вам качественно обработать широкие мышцы спины. Те кто не может подтягиваться, могут взять первые два упражнения на вооружение. Они вам помогут и будут выступать в роли подводных упражнений.

Тренировка:

Выполняем упражнения одно за другим

Количество подходов на одно упражнение - 3

Количество повторений за один подход - 12

Отдых между подходами - 60 секунд