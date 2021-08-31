Так, фитнесс-тренер Кирилл Торос показал наглядно, как укрепить спину и сделать ее красивой. Для этого нужно выполнять комплекс упражнений с резиновой петлей. Только одна петля поможет вам качественно обработать широкие мышцы спины.
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Тренировка для красивой спины
- Тяга петли, лежа на боку: по 12 повторений на каждую руку;
- Тяга в положении "лодочка"; 12 повторений;
- Тяга в наклоне: 12 повторений.
Как выполнять тренировку
- Упражнения делайте одно за другим;
- Количество подходов на одно упражнение – 3;
- Количество повторений за один подход – 12;
- Отдых между подходами – 60 секунд
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Текст публикации Кирилла Тороса:
Для тех, кто хочет укрепить спину и сделать ее красивой, у меня сегодня комплекс с резиновой петлей. Всего одна петля поможет вам качественно обработать широкие мышцы спины. Те кто не может подтягиваться, могут взять первые два упражнения на вооружение. Они вам помогут и будут выступать в роли подводных упражнений.
Тренировка:
Выполняем упражнения одно за другим
Количество подходов на одно упражнение - 3
Количество повторений за один подход - 12
Отдых между подходами - 60 секунд
Обязательно выполняем разминку перед тренировкой и заминку после тренировки. Эти же петли отлично подходят для турника, чтобы учиться подтягиваться.