3 популярних літніх лимонади: як їх швидко приготувати вдома

У літню пору почуття спраги долає всіх. Відмінним варіантом стануть лимонади, які освіжають.

Три фаворити літа – "Мохіто", полуничний та апельсиновий коктейлі. Рецептами поділилася українська фітнес-блогерка Валерія Чепішко.

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3 рецепти літніх лимонадів

"Мохіто":

Лимон – 1 штука.

Лайм – 2 штуки.

М'ята – жменя.

Sprite – 400 мілілітрів.

нгредієнти для всіх лимонадів вказані на 2 порції.

Для приготування м'яту відправляємо в блендер з невеликою кількістю Sprite. Додаємо сік лимона та лайма, перемішуємо й проціджуємо все через сито. Додаємо лід, м'яту, скибочки лайма, лимону та заливаємо Sprite. Лимонад готовий.

Лимонади подарують свіжість в жарку пору / Фото Pixabay

Апельсиновий лимонад:

Апельсин – 2 штуки.

Лимон – ½ штуки.

М'ята – жменя.

Вода – 100 мілілітрів.

Цукор – 50 грамів.

Газована вода – 200 мілілітрів.

Апельсиновий лимонад вгамує спеку / Фото Pixabay

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Для приготування воду з цукром з'єднуємо в сотейнику й тримаємо до розчинення цукру. Доводимо до кипіння і варимо ще 2 – 3 хвилини. Охолоджуємо, додаємо сік апельсина та лимона, перемішуємо й проціджуємо через сито. Додаємо лід, скибочки апельсина, лимона, м'яту і заливаємо газованою водою. Лимонад можна подавати до столу.

Полуничний лимонад:

Полуниця – 150 грамів.

Лимонний сік – 1 столова ложка.

Вода – 100 мілілітрів.

Цукор – 50 грамів.

Газована вода – 200 мілілітрів.

Полуницю збиваємо блендером до стану пюре. Воду з цукром з'єднуємо в сотейнику і тримаємо до розчинення. Доводимо до кипіння, варимо 2 – 3 хвилини. Охолоджуємо суміш, додаємо полуничне пюре, лимонний сік. Перемішуємо, додаємо лід і заливаємо газованою водою. Лимонад можна вживати.

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