3 фаворита лета – "Мохито", клубничный и апельсиновый коктейли. Рецептами поделилась украинский фитнес-блогер Валерия Чепишко.

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3 рецепта летних лимонадов

Обратите внимание! Ингредиенты для всех лимонадов указаны на 2 порции.

"Мохито":

Лимон – 1 штука.

Лайм – 2 штуки.

Мята – горсть.

Sprite – 400 миллилитров.

Для приготовления мяту отправляем в блендер с небольшим количеством Sprite. Добавляем сок лимона и лайма, перемешиваем и процеживаем все через сито. Добавляем лед, мяту, ломтики лайма, лимона и заливаем Sprite. Лимонад готов.

Лимонады подарят свежесть в жаркое время / Фото Pixabay

Апельсиновый лимонад:

Апельсин – 2 штуки.

Лимон – ½ штуки.

Мята – горсть.

Вода – 100 миллилитров.

Сахар – 50 грамм.

Газированная вода – 200 миллилитров.

Апельсиновый лимонад утолит жажду / Фото Pixabay

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Для приготовления воду с сахаром соединяем в сотейнике и держим до растворения сахара. Доводим до кипения и варим еще 2 – 3 минуты. Остужаем, добавляем сок апельсина и лимона, перемешиваем и процеживаем через сито. Добавляем лед, ломтики апельсина, лимона, мяту и заливаем газировкой. Лимонад можно подавать к столу.

Клубничный коктейль:

Клубника – 150 грамм.

Лимонный сок – 1 столовая ложка.

Вода – 100 миллилитров.

Сахар – 50 грамм.

Газированная вода – 200 миллилитров.

Клубнику взбиваем блендером до состояния пюре. Воду с сахаром соединяем в сотейнике и держим до растворения. Доводим до кипения, варим 2 – 3 минуты. Остужаем смесь, добавляем клубничное пюре, лимонный сок. Перемешиваем, добавляем лед и заливаем газированной водой. Лимонад готов.

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