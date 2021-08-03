Три фаворити літа – "Мохіто", полуничний та апельсиновий коктейлі. Рецептами поділилася українська фітнес-блогерка Валерія Чепішко.
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3 рецепти літніх лимонадів
"Мохіто":
- Лимон – 1 штука.
- Лайм – 2 штуки.
- М'ята – жменя.
- Sprite – 400 мілілітрів.
Для приготування м'яту відправляємо в блендер з невеликою кількістю Sprite. Додаємо сік лимона та лайма, перемішуємо й проціджуємо все через сито. Додаємо лід, м'яту, скибочки лайма, лимону та заливаємо Sprite. Лимонад готовий.
Лимонади подарують свіжість в жарку пору / Фото Pixabay
Апельсиновий лимонад:
- Апельсин – 2 штуки.
- Лимон – ½ штуки.
- М'ята – жменя.
- Вода – 100 мілілітрів.
- Цукор – 50 грамів.
- Газована вода – 200 мілілітрів.
Апельсиновий лимонад вгамує спеку / Фото Pixabay
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Для приготування воду з цукром з'єднуємо в сотейнику й тримаємо до розчинення цукру. Доводимо до кипіння і варимо ще 2 – 3 хвилини. Охолоджуємо, додаємо сік апельсина та лимона, перемішуємо й проціджуємо через сито. Додаємо лід, скибочки апельсина, лимона, м'яту і заливаємо газованою водою. Лимонад можна подавати до столу.
Полуничний лимонад:
- Полуниця – 150 грамів.
- Лимонний сік – 1 столова ложка.
- Вода – 100 мілілітрів.
- Цукор – 50 грамів.
- Газована вода – 200 мілілітрів.
Полуницю збиваємо блендером до стану пюре. Воду з цукром з'єднуємо в сотейнику і тримаємо до розчинення. Доводимо до кипіння, варимо 2 – 3 хвилини. Охолоджуємо суміш, додаємо полуничне пюре, лимонний сік. Перемішуємо, додаємо лід і заливаємо газованою водою. Лимонад можна вживати.
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