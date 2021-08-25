Это продукты питания, которые благотворно влияют на организм. 3 из них назвала нутрициолог Светлана Никитчук.
Интересно Форма имеет значение: как выбрать для блюда правильный вид макарон
Продукты, о которых незаслуженно забыли
-
Амарант
По словам Никитчук, в старину это была одна из основных круп. Ее использовали для приготовления каш, а также мололи в муку и пекли хлеб. В амарантовой крупе содержится почти 14 грамм белка, 65 грамм углеводов и 7 грамм клетчатки.
Богаты семена амаранта и минералами: кальций, железо, магний, марганец, фосфор. А еще в амаранте есть аминокислота лизин, которую не часто встретишь в другой крупе,
– отметила нутрициолог.
-
Топинамбур (земляная груша)
Корнеплод содержит много железа (больше, чем картофель, морковь, свекла, репа). Также в нем есть природный аналога инсулина (инулин), который регулирует уровень сахара в крови. Топинамбур рекомендуют включать в рацион диабетиков.
Земляную грушу рекомендуют есть диабетикам / Фото Pixabay
Читайте Уберите это из рациона: нутрициолог назвала 3 вредных продукта
-
Чечевица
Блюда из чечевицы намного полезнее, чем нут, горох и фасоль. В одной ее порции – около 90% суточной нормы фолиевой кислоты. Кроме того, продукт богат ненасыщенными жирными кислотами Омега-3, поднимает настроение и снижает стресс.
Чечевица – это не только вкусно, но и полезно / Фото Pixabay
Текст публикации Светланы Никитчук:
Сегодня, как и обещала, разбираем номинацию "Незаслуженно забытые продукты".
Амарант. Спорю, кто-то и не слышал это название, но в старину это была одна из основных круп. Ее использовали не только для приготовления каш, но и мололи в муку и пекли хлеб. Амарантовая крупа богата белком. В 100 граммах зерна содержится:
- Белка – почти 14 граммов.
- Углеводов – 65 грамм.
- Клетчатки – 7 грамм.
Богаты семена амаранта и минералами: кальций, железо, магний, марганец, фосфор. А еще в амаранте есть аминокислота лизин, которую не часто встретишь в другой крупе.
Я покупаю в интернет-магазинах, на полках супермаркетов не встречала.
Топинамбур (земляная груша) – родственник картофеля, но гораздо полезнее. Этот корнеплод содержит больше железа, чем картофель, морковь, свекла, репа.
В топинамбуре есть инулин – природный аналога инсулина, который регулирует уровень сахара в крови. Следовательно, этот сладковатый овощ непременно должен быть в питании диабетиков. Мы в детстве его ели у бабушки на огороде сырым, просто очищая от кожуры.
Чечевица – бобовая культура. Блюда из неё гораздо полезнее привычных гороха, фасоли, нута. Так, порция чечевицы содержит около 90% суточной нормы фолиевой кислоты. Кроме того, продукт богат ненасыщенными жирными кислотами Омега-3.
А вы знали, что чечевичная каша повышает настроение и снижает стресс. Да-да, ведь в чечевице содержится триптофан, который отвечает за выработку серотонина.