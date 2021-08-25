Это продукты питания, которые благотворно влияют на организм. 3 из них назвала нутрициолог Светлана Никитчук.

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Продукты, о которых незаслуженно забыли

Амарант

По словам Никитчук, в старину это была одна из основных круп. Ее использовали для приготовления каш, а также мололи в муку и пекли хлеб. В амарантовой крупе содержится почти 14 грамм белка, 65 грамм углеводов и 7 грамм клетчатки.

Богаты семена амаранта и минералами: кальций, железо, магний, марганец, фосфор. А еще в амаранте есть аминокислота лизин, которую не часто встретишь в другой крупе,

– отметила нутрициолог.

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Топинамбур (земляная груша)

Корнеплод содержит много железа (больше, чем картофель, морковь, свекла, репа). Также в нем есть природный аналога инсулина (инулин), который регулирует уровень сахара в крови. Топинамбур рекомендуют включать в рацион диабетиков.

Земляную грушу рекомендуют есть диабетикам / Фото Pixabay

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Чечевица

Блюда из чечевицы намного полезнее, чем нут, горох и фасоль. В одной ее порции – около 90% суточной нормы фолиевой кислоты. Кроме того, продукт богат ненасыщенными жирными кислотами Омега-3, поднимает настроение и снижает стресс.

Чечевица – это не только вкусно, но и полезно / Фото Pixabay

Текст публикации Светланы Никитчук:

Сегодня, как и обещала, разбираем номинацию "Незаслуженно забытые продукты".

Амарант. Спорю, кто-то и не слышал это название, но в старину это была одна из основных круп. Ее использовали не только для приготовления каш, но и мололи в муку и пекли хлеб. Амарантовая крупа богата белком. В 100 граммах зерна содержится:

Белка – почти 14 граммов.

Углеводов – 65 грамм.

Клетчатки – 7 грамм.

Богаты семена амаранта и минералами: кальций, железо, магний, марганец, фосфор. А еще в амаранте есть аминокислота лизин, которую не часто встретишь в другой крупе.

Я покупаю в интернет-магазинах, на полках супермаркетов не встречала.

Топинамбур (земляная груша) – родственник картофеля, но гораздо полезнее. Этот корнеплод содержит больше железа, чем картофель, морковь, свекла, репа.

В топинамбуре есть инулин – природный аналога инсулина, который регулирует уровень сахара в крови. Следовательно, этот сладковатый овощ непременно должен быть в питании диабетиков. Мы в детстве его ели у бабушки на огороде сырым, просто очищая от кожуры.

Чечевица – бобовая культура. Блюда из неё гораздо полезнее привычных гороха, фасоли, нута. Так, порция чечевицы содержит около 90% суточной нормы фолиевой кислоты. Кроме того, продукт богат ненасыщенными жирными кислотами Омега-3.

А вы знали, что чечевичная каша повышает настроение и снижает стресс. Да-да, ведь в чечевице содержится триптофан, который отвечает за выработку серотонина.