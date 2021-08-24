Часто продукти приваблюють цікавими приставками на кшталт "Без ГМО", "фітнес" та ін., але це лише маркетинговий хід. Від яких продуктів краще відмовитися – розповіла нутриціологиня Світлана Нікітчук.

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Якщо до гамбургера додати лист салату, він продається набагато швидше під назвою "Фітнес-перекус". Лише один листочок змінив повністю ваш погляд на перекус, який насправді далекий від фітнесу та правильного харчування,

– зазначила Нікітчук.

Які продукти прибрати з раціону

Соняшникова олія

На цьому популярному продукті часто можна побачити різні написи: "Без ГМО", "Без глютену" й т.д.

А вже фраза "багатий Омега-6" переконує купити. Але соняшникова олія ніколи не буде містити ГМО, глютен і холестерин, тому що цих речовин там просто не може бути. Омега-6 – це не перевага, а саме недолік цього продукту. Адже її в нашому раціоні надлишок, та й ця речовина синтезується в нашому організмі. А ось надлишок цієї речовини призведе до системного запалення в організмі,

– розповіла нутриціологиня.

Овочі, гриби, морепродукти – лише вам обирати, чим доповнити страву з макаронів. Український бренд "Тая" піклується, щоб сніданок, обід та вечеря принесли вам максимум насолоди й користі для організму.

Цукрозамінники (синтетичні та натуральні) і стевія

Світлана Нікітчук уточнила, що цукрозамінники підвищують інсулін. Тому їх регулярне споживання може призвести до діабету, як і звичайний цукор.

Соняшникова олія – продукт, який люблять розхвалювати маркетологи / Фото Pixabay

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Гранола

У вівсянці й меді міститься багато фруктози, метаболізм якої можна порівняти з алкогольними напоями.

Метаболізуючись у печінці, фруктоза моментально перетворюється на жир, яким починають заміщатися клітини печінки. Ось це поворот, так! І як після цього вірити етикеткам?

– резюмувала нутриціологиня.

Текст публікації Світлани Нікітчук:​

Прибирайте це з раціону! Сьогодні у нас з вами рейтинг псевдокорисних продуктів.

Завдання маркетологів – продати товар! Ось і пишуть на етикетках "Еко", "Біо" та іншу псевдонатуральну інформацію.

Цікавий факт

Якщо до гамбургера додати лист салату, він продається набагато швидше під назвою "Фітнес-перекус". Лише один листочок змінив повністю ваш погляд на перекус, який насправді далекий від фітнесу та правильного харчування.

Отже, наші номінанти на премію "Псевдопродукт":

Соняшникова олія. Ми зустрічаємо на етикетці "Без ГМО", "Без глютену" і т.д. А вже фраза "багатий Омега-6" переконує купити. Але соняшникова олія ніколи не буде містити ГМО, глютен і холестерин, тому що цих речовин там просто не може бути. Омега-6 – це не перевага, а саме недолік цього продукту. Адже її в нашому раціоні надлишок, так і ця речовина синтезується в нашому організмі. А ось надлишок цієї речовини призведе до системного запалення в організмі.

Цукрозамінники (синтетичні та натуральні) і ваша улюблена стевія. Клінічні дослідження показують, що будь-які цукрозамінники підвищують інсулін. Велике споживання цих речовин, так само як і цукор, призведе до діабету.

Гранола! Що серйозно? Адже це лише вівсянка і мед – так! Швидких цукрів і особливо фруктози в цьому продукті просто величезна кількість! Підшлункова залоза і печінка "спасибі" точно не скажуть. До слова про фруктозу, досі багато хто думає, що це – хороша альтернатива цукру. Але це не так. Метаболізм фруктози дорівнює метаболізму алкоголю. Метаболізуючись у печінці, фруктоза моментально перетворюється на жир, яким починають заміщатися клітини печінки.

Ось це поворот, так! І як після цього вірити етикеткам?