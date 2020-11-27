25 геніальних винаходів для дітей, які значно полегшують життя батьків
Виховання дитини – це складний безперервний процес, який вимагає максимальної уваги та енергії. Проте, маючи певні ґаджети-пристосування, життя мами і тата стане простішим.
Ідеї 24 зробили добірку речей, які точно знадобляться вам і вашій дитині. Від оригінальних ліжечок та туристичних стільців до речей для купання – кожен знайде корисну річ для себе.
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1. Ліжко-колиска із сидінням
Фото pinterest
2. Зручна та практична кофта із "кишенею" для новонародженого
Фото boredpanda
3. "Заставка" для ванни
Фото promaminky
4. Ліжечко, яке можна зафіксувати біля вашого спального місця
Фото huaban
5. Подовжувач на кран у ванні
Фото megacurioso
6. Сумка-стілець
Фото wonderfulengineering
7. Оригінальна ложка для харчування
Фото pinterest
8. Велосипед-візок
Фото lematin
9. Ліжко для батьків та дитини
Фото lematin
10. Килим для ванни з "кишенями"
Фото vaikodiena
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11. Візочок, який можна скласти для перенесення в руці
Фото prolife
12. Шапочка для душу
Фото lematin
13. Скатертина, на якій можна малювати
Фото boredpanda
14. Тарілка, з якої ніколи не випадатиме їжа
Фото littlebuddiezhouse
15. "Веселі" тарілки
Фото boredpanda
16. Подушки для купання
Фото wonderfulengineering
17. Самокат-візочок
Фото baomoi
18. Оригінальна поличка в дитячу кімнату
Фото boredpanda
19. Крісло для трьох
Фото mkd
20. Оригінальний комбінезон для тих, хто тільки вчиться ходити
Фото brigitte
21. Пляшка, яка самостійно прогріває молоко за 1 хвилину
Фото onedio
22. Соска, яку можна "закрити"
Фото recreoviral
23. Оригінальна ложка
Фото warszawa.naszemiasto
24. Соска-прорізувач
Фото pinterest
25. "Розумна" зубна щітка
Фото malyutka
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