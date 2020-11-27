Виховання дитини – це складний безперервний процес, який вимагає максимальної уваги та енергії. Проте, маючи певні ґаджети-пристосування, життя мами і тата стане простішим.

Ідеї 24 зробили добірку речей, які точно знадобляться вам і вашій дитині. Від оригінальних ліжечок та туристичних стільців до речей для купання – кожен знайде корисну річ для себе. Читайте також: Посуд, який ви точно захочете мати: 15 креативних фотоідей 1. Ліжко-колиска із сидінням Фото pinterest 2. Зручна та практична кофта із "кишенею" для новонародженого Фото boredpanda 3. "Заставка" для ванни Фото promaminky 4. Ліжечко, яке можна зафіксувати біля вашого спального місця Фото huaban 5. Подовжувач на кран у ванні Фото megacurioso 6. Сумка-стілець Фото wonderfulengineering 7. Оригінальна ложка для харчування Фото pinterest 8. Велосипед-візок Фото lematin 9. Ліжко для батьків та дитини Фото lematin 10. Килим для ванни з "кишенями" Фото vaikodiena Цікаво: Як швидко навести порядок у домі: 20 корисних лайфхаків 11. Візочок, який можна скласти для перенесення в руці Фото prolife 12. Шапочка для душу Фото lematin 13. Скатертина, на якій можна малювати Фото boredpanda 14. Тарілка, з якої ніколи не випадатиме їжа Фото littlebuddiezhouse 15. "Веселі" тарілки Фото boredpanda 16. Подушки для купання Фото wonderfulengineering 17. Самокат-візочок Фото baomoi 18. Оригінальна поличка в дитячу кімнату Фото boredpanda 19. Крісло для трьох Фото mkd 20. Оригінальний комбінезон для тих, хто тільки вчиться ходити Фото brigitte 21. Пляшка, яка самостійно прогріває молоко за 1 хвилину Фото onedio 22. Соска, яку можна "закрити" Фото recreoviral 23. Оригінальна ложка Фото warszawa.naszemiasto 24. Соска-прорізувач Фото pinterest 25. "Розумна" зубна щітка Фото malyutka