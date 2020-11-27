25 гениальных изобретений для детей, которые значительно облегчают жизнь родителей
Воспитание ребенка – это сложный непрерывный процесс, который требует максимального внимания и энергии. Однако, имея определенные гаджеты-приспособление, жизнь мамы и папы станет проще.
Идеи 24 сделали подборку вещей, которые точно пригодятся вам и вашему ребенку. От оригинальных кроваток и туристических стульев к вещам для купания - каждый найдет полезную вещь для себя.
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1. Кровать-колыбель с сиденьем
Фото pinterest
2. Удобная и практичная кофта с "карманом" для новорожденного
Фото boredpanda
3. "Заставка" для ванны
Фото promaminky
4. Кроватка, которую можно зафиксировать у вашего спального места
Фото huaban
5. Удлинитель на кран в ванной
Фото megacurioso
6. Сумка-стул
Фото wonderfulengineering
7. Оригинальная ложка для питания
Фото pinterest
8. Велосипед-коляска
Фото lematin
9. Кровать для родителей и ребенка
Фото lematin
10. Ковер для ванны с "карманами"
Фото vaikodiena
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11. Коляска, которую можно переносить в руке
Фото prolife
12. Шапочка для душа
Фото lematin
13. Скатерть, на которой можно рисовать
Фото boredpanda
14. Тарелка, из которой никогда не будет выпадать еда
Фото littlebuddiezhouse
15. "Веселые" тарелки
Фото boredpanda
16. Подушки для купания
Фото wonderfulengineering
17. Самокат-коляска
Фото baomoi
18. Оригинальная полочка в детскую комнату
Фото boredpanda
19. Кресло для троих
Фото mkd
20. Оригинальный комбинезон для тех, кто только учится ходить
Фото brigitte
21. Бутылка, которая самостоятельно прогревает молоко за 1 минуту
Фото onedio
22. Соска, которую можно "закрыть"
Фото recreoviral
23. Оригинальная ложка
Фото warszawa.naszemiasto
24. Соска-прорезыватель
Фото pinterest
25. "Умная" зубная щетка
Фото malyutka
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