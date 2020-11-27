Воспитание ребенка – это сложный непрерывный процесс, который требует максимального внимания и энергии. Однако, имея определенные гаджеты-приспособление, жизнь мамы и папы станет проще.

Идеи 24 сделали подборку вещей, которые точно пригодятся вам и вашему ребенку. От оригинальных кроваток и туристических стульев к вещам для купания - каждый найдет полезную вещь для себя. Читайте также: Посуда, которую вы точно захотите иметь: 15 креативных фотоидей 1. Кровать-колыбель с сиденьем Фото pinterest 2. Удобная и практичная кофта с "карманом" для новорожденного Фото boredpanda 3. "Заставка" для ванны Фото promaminky 4. Кроватка, которую можно зафиксировать у вашего спального места Фото huaban 5. Удлинитель на кран в ванной Фото megacurioso 6. Сумка-стул Фото wonderfulengineering 7. Оригинальная ложка для питания Фото pinterest 8. Велосипед-коляска Фото lematin 9. Кровать для родителей и ребенка Фото lematin 10. Ковер для ванны с "карманами" Фото vaikodiena Интересно: Как быстро навести порядок в доме: 20 полезных лайфхаков 11. Коляска, которую можно переносить в руке Фото prolife 12. Шапочка для душа Фото lematin 13. Скатерть, на которой можно рисовать Фото boredpanda 14. Тарелка, из которой никогда не будет выпадать еда Фото littlebuddiezhouse 15. "Веселые" тарелки Фото boredpanda 16. Подушки для купания Фото wonderfulengineering 17. Самокат-коляска Фото baomoi 18. Оригинальная полочка в детскую комнату Фото boredpanda 19. Кресло для троих Фото mkd 20. Оригинальный комбинезон для тех, кто только учится ходить Фото brigitte 21. Бутылка, которая самостоятельно прогревает молоко за 1 минуту Фото onedio 22. Соска, которую можно "закрыть" Фото recreoviral 23. Оригинальная ложка Фото warszawa.naszemiasto 24. Соска-прорезыватель Фото pinterest 25. "Умная" зубная щетка Фото malyutka