Мечтать не вредно. Именно поэтому вы точно периодически представляете свою цель, визуализируете ее на фото или видео. Кто-то ежедневно тяжело работает для карьерного роста, кто-то мечтает о новеньком авто или о путешествиях по миру, а кто-то фанатично откладывает деньги на свой дом.

Идеи 24 сделали для вас подборку 20 классных и оригинальных вещей, которые вы должны купить, когда станете миллионером. 1. Ванна на террасе с красивым видом Фото architecturaldigest 2. Домашний кинотеатр на крыше Фото pinterest 3. Удобный гамак среди деревьев Фото unsplash Читайте также: Классные идеи для селфи в Instagram, которые вам точно понравятся 4. Панорамные окна в гостиной Фото pinterest 5. Летний душ с видом на живописную природу или с прозрачным потолком Фото designerdreamhomes 6. Идеальное джакузи для релакса Фото obustroeno. Com 7. Поле для мини-гольфа Фото teletype Интересно: 10 необычных аксессуаров для телефона, которые пригодятся в повседневной жизни 8. Настоящая игровая комната со всеми необходимыми гаджетами Фото gamercamp 9. Домашняя библиотека Фото mansionglobal 10. Оригинальный душ в виде водопада Фото harmonikum 11. Кухонный стол в виде аквариума Фото lehouse 12. Большие окна в кухне с видом на лес или водоем Фото handmadebase 13. Стеклянный пол над аквариумом Фото vsviti 14. Детская игровая комната с выходом в мансарду Фото vsviti 15. Стены, расписанные люминесцентными красками, которые светятся Фото vsviti 16. Вечнозеленоя стена Фото archidea 17. Оригинальные жалюзи Фото vsviti 18. Ванная в виде гамака Фото designstory 19. Комната для скейтбординга Фото orangesmile 20. Семейное древо на стене Фото albertolamaphotography