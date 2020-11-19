20 вещей, которые вы должны купить, когда разбогатеете
Мечтать не вредно. Именно поэтому вы точно периодически представляете свою цель, визуализируете ее на фото или видео. Кто-то ежедневно тяжело работает для карьерного роста, кто-то мечтает о новеньком авто или о путешествиях по миру, а кто-то фанатично откладывает деньги на свой дом.
Идеи 24 сделали для вас подборку 20 классных и оригинальных вещей, которые вы должны купить, когда станете миллионером.
1. Ванна на террасе с красивым видом
Фото architecturaldigest
2. Домашний кинотеатр на крыше
Фото pinterest
3. Удобный гамак среди деревьев
Фото unsplash
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4. Панорамные окна в гостиной
Фото pinterest
5. Летний душ с видом на живописную природу или с прозрачным потолком
Фото designerdreamhomes
6. Идеальное джакузи для релакса
Фото obustroeno. Com
7. Поле для мини-гольфа
Фото teletype
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8. Настоящая игровая комната со всеми необходимыми гаджетами
Фото gamercamp
9. Домашняя библиотека
Фото mansionglobal
10. Оригинальный душ в виде водопада
Фото harmonikum
11. Кухонный стол в виде аквариума
Фото lehouse
12. Большие окна в кухне с видом на лес или водоем
Фото handmadebase
13. Стеклянный пол над аквариумом
Фото vsviti
14. Детская игровая комната с выходом в мансарду
Фото vsviti
15. Стены, расписанные люминесцентными красками, которые светятся
Фото vsviti
16. Вечнозеленоя стена
Фото archidea
17. Оригинальные жалюзи
Фото vsviti
18. Ванная в виде гамака
Фото designstory
19. Комната для скейтбординга
Фото orangesmile
20. Семейное древо на стене
Фото albertolamaphotography
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