20 практичных подарков, которые точно пригодятся каждому
Выбирать подарки – это настоящее искусство, которое требует максимальной отдачи. Всегда хочется порадовать родных чем-то особенным и оригинальным.
Идеи 24 сделали для вас подборку из 20 практичных подарков, которые будут полезны каждому. Поэтому вам не придется тратить время на поиски оригинальных и универсальных товаров.
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1. Термостойкая стеклянная доска с особым дизайном
Фото amazon
2. Многофункциональный контейнер, который можно использовать вместо тарелок
Фото amazon
3. Минивафельниця, в которой можно готовить вкусности в виде Микки Мауса
Фото amazon
4. Деревянная подставка, которая имеет держатель для планшета или ноутбука, а также отдел для тарелки и бокала
Фото amazon
5. Практический органайзер для косметики или других мелких вещей
Фото amazon
6. Большая тарелка для приготовления попкорна
Фото amazon
7. Оригинальная многоразовая бутылка для воды
Фото amazon
8. Герметичная пробка для шампанского
Фото amazon
9. Оригинальная тарелка
Фото buzzfeed
10. Нестандартные формы для льда
Фото amazon
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11. Уникальный набор ножей
Фото amazon
12. Кувшин для напитков
Фото amazon
13. Многоразовые "стяжки" для кабелей
Фото amazon
14. Гамак для ног
Фото sffactory
15. Досточка для тех, кто разделяет обязанности по уходу за домашним животным
Фото buzzfeed
16. Органайзер для смартфона
Фото amazon
17. Многофункциональная полка в ванную или на кухню
Фото amazon
18. Фиксаторы для простыни
Фото tribuna
19. "Спирализатор"
Фото amazon
20. Вакууматор
Фото ferra
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