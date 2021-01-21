20 подарунків, які ніхто не захоче передаровувати: фото
Трапляються ситуації, коли ми отримуємо від рідних чи друзів подарунки, які нам зовсім не подобаються. Тоді вони просто займають місце або з часом стають подарунком для інших. Якщо ви хочете порадувати близьких подарунком, який точно згодиться і не буде припадати пилом, придбайте їм щось оригінальне та практичне.
Ці подарунки будуть раді отримати всі, адже це нестандартні та практичні речі. Добірку таких речей зробили для вас Ідеї 24.
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Фритюрниця, в якій можна готувати без олії
Фото amazon
Гральні карти з пам'ятними фото
Фото funnyist
Оригінальний корок для зручного наливання вина
Фото walmart
Набір ножів для нарізання сирів
Фото news.nestia
Форма для оригінальних "кубиків" льоду
Фото chowhound
Капці з USB підігрівом
Фото popsugar
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2 в 1 флешка та пульт
Фото amazon
Оригінальний плед
Фото ebay
Баночка пікантного меду
Фото buzzfeed
Нічник у вигляді веселки
Фото boutique-licorne
Універсальний масажер для всього тіла
Фото amazon
Ковдра з підігрівом
Фото amazon
Підставка для всіх необхідних речей у ванну
Фото news.nestia
Подушка для спини
Фото pickadvisor
Термостійкі чашки
Фото buzzfeed
Пристрій для приготування піци на мангалі
Фото induced
Електричний гриль
Фото twitter
Чашка з підігрівом
Фото buzzfeed
Електрична яйцеварка
Фото fado
Водонепроникний блокнот
Фото popsugar
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