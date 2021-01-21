Трапляються ситуації, коли ми отримуємо від рідних чи друзів подарунки, які нам зовсім не подобаються. Тоді вони просто займають місце або з часом стають подарунком для інших. Якщо ви хочете порадувати близьких подарунком, який точно згодиться і не буде припадати пилом, придбайте їм щось оригінальне та практичне.

Ці подарунки будуть раді отримати всі, адже це нестандартні та практичні речі. Добірку таких речей зробили для вас Ідеї 24. Читайте також: 7 способів зрозуміти, що ви обрали невдалий подарунок Фритюрниця, в якій можна готувати без олії Фото amazon Гральні карти з пам'ятними фото Фото funnyist Оригінальний корок для зручного наливання вина Фото walmart Набір ножів для нарізання сирів Фото news.nestia Форма для оригінальних "кубиків" льоду Фото chowhound Капці з USB підігрівом Фото popsugar Цікаво: Коли можна передаровувати подарунки: 4 життєві ситуації 2 в 1 флешка та пульт Фото amazon Оригінальний плед Фото ebay Баночка пікантного меду Фото buzzfeed Нічник у вигляді веселки Фото boutique-licorne Універсальний масажер для всього тіла Фото amazon Ковдра з підігрівом Фото amazon Підставка для всіх необхідних речей у ванну Фото news.nestia Подушка для спини Фото pickadvisor Термостійкі чашки Фото buzzfeed Пристрій для приготування піци на мангалі Фото induced Електричний гриль Фото twitter Чашка з підігрівом Фото buzzfeed Електрична яйцеварка Фото fado Водонепроникний блокнот Фото popsugar