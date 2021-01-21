Бывают ситуации, когда мы получаем от родных или друзей подарки, которые нам совсем не нравятся. Тогда они просто занимают место или со временем становятся подарком для других. Если вы хотите порадовать близких подарком, который точно пригодится и не будет пылиться, купите им чем-то оригинальное и практичное.

Эти подарки будут рады получить все, ведь это нестандартные и практичные вещи. Подборку таких вещей сделали для вас Идеи 24. Читайте также: 7 способов понять, что вы выбрали неудачный подарок Фритюрница, в которой можно готовить без масла Фото amazon Игральные карты с памятными фото Фото funnyist Оригинальная пробка для удобного наливания вина Фото walmart Набор ножей для нарезки сыров Фото news.nestia Форма для оригинальных "кубиков" льда Фото chowhound Тапочки с USB подогревом Фото popsugar Интересно: Когда можно передаривать подарки: 4 жизненные ситуации 2 в 1 флешка и пульт Фото amazon Оригинальный плед Фото ebay Баночка пикантного меда Фото buzzfeed Ночник в виде радуги Фото boutique-licorne Универсальный массажёр для всего тела Фото amazon Одеяло с подогревом Фото amazon Подставка для всех необходимых вещей в ванну Фото news.nestia Подушка для спины Фото pickadvisor Термостойкие чашки Фото buzzfeed Устройство для приготовления пиццы на мангале Фото induced Электрический гриль Фото twitter Чашка с подогревом Фото buzzfeed Электрическая яйцеварка Фото fado Водонепроницаемый блокнот Фото popsugar