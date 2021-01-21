20 подарков, которые никто не захочет передаривать: фото
Бывают ситуации, когда мы получаем от родных или друзей подарки, которые нам совсем не нравятся. Тогда они просто занимают место или со временем становятся подарком для других. Если вы хотите порадовать близких подарком, который точно пригодится и не будет пылиться, купите им чем-то оригинальное и практичное.
Эти подарки будут рады получить все, ведь это нестандартные и практичные вещи. Подборку таких вещей сделали для вас Идеи 24.
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Фритюрница, в которой можно готовить без масла
Фото amazon
Игральные карты с памятными фото
Фото funnyist
Оригинальная пробка для удобного наливания вина
Фото walmart
Набор ножей для нарезки сыров
Фото news.nestia
Форма для оригинальных "кубиков" льда
Фото chowhound
Тапочки с USB подогревом
Фото popsugar
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2 в 1 флешка и пульт
Фото amazon
Оригинальный плед
Фото ebay
Баночка пикантного меда
Фото buzzfeed
Ночник в виде радуги
Фото boutique-licorne
Универсальный массажёр для всего тела
Фото amazon
Одеяло с подогревом
Фото amazon
Подставка для всех необходимых вещей в ванну
Фото news.nestia
Подушка для спины
Фото pickadvisor
Термостойкие чашки
Фото buzzfeed
Устройство для приготовления пиццы на мангале
Фото induced
Электрический гриль
Фото twitter
Чашка с подогревом
Фото buzzfeed
Электрическая яйцеварка
Фото fado
Водонепроницаемый блокнот
Фото popsugar
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