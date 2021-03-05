20 подарунків, які не варто робити на 8 Березня

Джерело:24 канал
Готуючись привітати маму, дружину, подругу, колегу з приходом весни, гарно серйозно обмізкуйте, що подарувати. Деякі речі не хотіла б отримати в подарунок жодна жінка. Тож краще наперед з’ясуйте, про що мріють важливі для вас дами.
Ми склали антирейтинг подарунків – речей, яким не зрадіє жодна жінка. Якщо обраний вами подарунок є в нашому списку – радимо ще раз добре подумати, чи варто його вручати 8 березня.
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