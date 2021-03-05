20 подарунків, які не варто робити на 8 Березня

5 березня 2021 , 17:59
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Джерело:

24 канал

Готуючись привітати маму, дружину, подругу, колегу з приходом весни, гарно серйозно обмізкуйте, що подарувати. Деякі речі не хотіла б отримати в подарунок жодна жінка. Тож краще наперед з’ясуйте, про що мріють важливі для вас дами.

Ми склали антирейтинг подарунків – речей, яким не зрадіє жодна жінка. Якщо обраний вами подарунок є в нашому списку – радимо ще раз добре подумати, чи варто його вручати 8 березня.

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1. Статуетки

2. Дешева біжутерія

3. М’які іграшки

Банальний подарунок – поганий вибір / фото Dreamstime

4. Посуд

5. Побутова техніка

6. Недоречні засоби догляду (приміром, засоби для інтимної гігієни)

7. Неякісна косметика

Неякісна косметика може завдати серйозної шкоди здоров’ю / фото Porque-duele

8. Інтимні товари (секс-іграшки)

9. Одяг (тим паче неякісний та не за розміром)

10. Сувеніри

11. Гроші

12. Рамки для фото

Замість звичайної рамки оберіть електронну / фото Kanc-kiev

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13. Побутова техніка

14. Плакати, постери

15. Засоби для схуднення

16. Предмети релігійного культу

Предмет культу – недоречний подарунок до 8 Березня / фото Ikona-zakaz

17. Алкогольні напої

18. Ліки

19. Речі, подібні до яких ви вже дарували раніше

20. Подарунки "з гумором"

Подумайте, чи оцінить дама подарунок "із гумором" / фото Izi