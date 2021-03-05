20 подарунків, які не варто робити на 8 Березня
Готуючись привітати маму, дружину, подругу, колегу з приходом весни, гарно серйозно обмізкуйте, що подарувати. Деякі речі не хотіла б отримати в подарунок жодна жінка. Тож краще наперед з’ясуйте, про що мріють важливі для вас дами.
Джерело:24 канал
Ми склали антирейтинг подарунків – речей, яким не зрадіє жодна жінка. Якщо обраний вами подарунок є в нашому списку – радимо ще раз добре подумати, чи варто його вручати 8 березня.
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1. Статуетки
2. Дешева біжутерія
3. М’які іграшки
Банальний подарунок – поганий вибір / фото Dreamstime
4. Посуд
5. Побутова техніка
6. Недоречні засоби догляду (приміром, засоби для інтимної гігієни)
7. Неякісна косметика
Неякісна косметика може завдати серйозної шкоди здоров’ю / фото Porque-duele
8. Інтимні товари (секс-іграшки)
9. Одяг (тим паче неякісний та не за розміром)
10. Сувеніри
11. Гроші
12. Рамки для фото
Замість звичайної рамки оберіть електронну / фото Kanc-kiev
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13. Побутова техніка
14. Плакати, постери
15. Засоби для схуднення
16. Предмети релігійного культу
Предмет культу – недоречний подарунок до 8 Березня / фото Ikona-zakaz
17. Алкогольні напої
18. Ліки
19. Речі, подібні до яких ви вже дарували раніше
20. Подарунки "з гумором"
Подумайте, чи оцінить дама подарунок "із гумором" / фото Izi
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