Готуючись привітати маму, дружину, подругу, колегу з приходом весни, гарно серйозно обмізкуйте, що подарувати. Деякі речі не хотіла б отримати в подарунок жодна жінка. Тож краще наперед з’ясуйте, про що мріють важливі для вас дами.

Ми склали антирейтинг подарунків – речей, яким не зрадіє жодна жінка. Якщо обраний вами подарунок є в нашому списку – радимо ще раз добре подумати, чи варто його вручати 8 березня. Читайте також: 7 способів зрозуміти, що ви обрали невдалий подарунок 1. Статуетки 2. Дешева біжутерія 3. М’які іграшки Банальний подарунок – поганий вибір / фото Dreamstime 4. Посуд 5. Побутова техніка 6. Недоречні засоби догляду (приміром, засоби для інтимної гігієни) 7. Неякісна косметика Неякісна косметика може завдати серйозної шкоди здоров’ю / фото Porque-duele 8. Інтимні товари (секс-іграшки) 9. Одяг (тим паче неякісний та не за розміром) 10. Сувеніри 11. Гроші 12. Рамки для фото Замість звичайної рамки оберіть електронну / фото Kanc-kiev Цікаво: 15 космічних подарунків для любителів астрономії: ідеї з фото 13. Побутова техніка 14. Плакати, постери 15. Засоби для схуднення 16. Предмети релігійного культу Предмет культу – недоречний подарунок до 8 Березня / фото Ikona-zakaz 17. Алкогольні напої 18. Ліки 19. Речі, подібні до яких ви вже дарували раніше 20. Подарунки "з гумором" Подумайте, чи оцінить дама подарунок "із гумором" / фото Izi