Готовясь поздравить маму, жену, подругу, коллегу с приходом весны, со всей серьезностью обмозгуйте, что им подарить. Некоторые вещи не хотела бы получить в подарок ни одна женщина. Так что заблаговременно выясните, о чем мечтают важные для вас дамы.

Мы составили антирейтинг подарков – вещей, которым не обрадуется ни одна женщина. Если выбраный вами подарок есть в нашем списке – советуем еще раз хорошенько подумать, стоит ли его преподносить 8 марта. Читайте также: 7 способов понять, что вы выбрали неудачный подарок 1. Статуэтки 2. Дешевая бижутерия 3. Мягкие игрушки Банальный подарок – неудачный выбор / фото Dreamstime 4. Посуда 5. Бытовая техника 6. Неуместные ухаживающие средства (к примеру, для интимной гигиены) 7. Некачественная косметика Некачественная косметика может причинить серьезный вред здоровью / фото Porque-duele 8. Интимные товары (секс-игрушки) 9. Одежда (тем более некачественная и не по размеру) 10. Сувениры 11. Деньги 12. Рамки для фото Вместо обычной рамки купите электронную / фото Kanc-kiev Интересно: 15 космических подарков для любителей астрономии: идеи с фото 13. Бытовая техника 14. Плакаты, постеры 15. Средства для похудения 16. Предметы религиозного культа Педмет культа будет неуместным подарком к 8 Марта / фото Ikona-zakaz 17. Алкогольные напитки 18. Лекарства 19. Вещи, подобные которым вы уже дарили раньше 20. Подарки "с юмором" Подумайте, оценит ли дама подарок с "с юмором" / фото Izi