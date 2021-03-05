20 подарков, которые не стоит преподносить на 8 Марта
Готовясь поздравить маму, жену, подругу, коллегу с приходом весны, со всей серьезностью обмозгуйте, что им подарить. Некоторые вещи не хотела бы получить в подарок ни одна женщина. Так что заблаговременно выясните, о чем мечтают важные для вас дамы.
Источник:24 канал
Мы составили антирейтинг подарков – вещей, которым не обрадуется ни одна женщина. Если выбраный вами подарок есть в нашем списке – советуем еще раз хорошенько подумать, стоит ли его преподносить 8 марта.
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1. Статуэтки
2. Дешевая бижутерия
3. Мягкие игрушки
Банальный подарок – неудачный выбор / фото Dreamstime
4. Посуда
5. Бытовая техника
6. Неуместные ухаживающие средства (к примеру, для интимной гигиены)
7. Некачественная косметика
Некачественная косметика может причинить серьезный вред здоровью / фото Porque-duele
8. Интимные товары (секс-игрушки)
9. Одежда (тем более некачественная и не по размеру)
10. Сувениры
11. Деньги
12. Рамки для фото
Вместо обычной рамки купите электронную / фото Kanc-kiev
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13. Бытовая техника
14. Плакаты, постеры
15. Средства для похудения
16. Предметы религиозного культа
Педмет культа будет неуместным подарком к 8 Марта / фото Ikona-zakaz
17. Алкогольные напитки
18. Лекарства
19. Вещи, подобные которым вы уже дарили раньше
20. Подарки "с юмором"
Подумайте, оценит ли дама подарок с "с юмором" / фото Izi
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