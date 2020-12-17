Придбати товар на AliExpress за "копійки" – не проблема. Але проблема обрати якісний товар, який не зламається на наступний день після покупки.

Ідеї 24 зробили для вас добірку якісних товарів, які коштують менше ніж 30 гривень.

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1. Ремінець-наклейка

Його можна використати як тримач для смартфонів. Вартує така "дрібничка" всього 7 гривень. Проте за доставку вам доведеться заплатити втричі більше – 21 грн.

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2. Маленький рушник для купання дітей

Розмір рушника 26x26 см, а ціна – 23 грн.

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3. Багатофункціональний мультитул

Ціна такої корисної речі – 19 грн. Доставка буде абсолютно безкоштовною.

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4. Брелок для тих, хто завжди щось губить

Оригінальна річ, яка стане найкращим помічником для тих, хто постійно губить ключі. Реагує на "хлопання" в долоні та свист. Ціна – 20 грн.

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5. Наклейки, які світяться в темноті

Така річ може вдало доповнити ваш інтер'єр. А придбати її можна всього за 25 грн.

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6. Ложка для приготування напоїв

Вона має довгу ручку, завдяки чому стає універсальною та практичною. Ціна такої ложки 27 грн.

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7. Яскраві шапочки для душу

Можна обрати будь-який дизайн. Ціна коливається від 21 до 29 грн.

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8. Кругла вішалка

Зручна річ для шкарпеток або хустинок. Коштує 30 гривень.

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9. Штучні медузи для акваріума

Оригінальна річ, яка стане чудовою окрасою будь-якого акваріума. Придбати можна за 27 грн.

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10. Бальзам для губ

Ароматний та зволожувальний бальзам із різними смаками коштує від 23 грн.

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