Для щастя людині, виявляється, потрібно зовсім не багато. Елементарні та зовсім небанальні речі можуть зробити нас щасливими та створити затишок. Потрібно лише навчитися помічати дрібниці.

Ідеї 24 підготували добірку речей для створення затишку.

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1. Плед

В нього можна закутатися прохолодного вечора та освіжити з його допомогою інтер'єр.



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2. Декоративні наволочки

Ще один простий аксесуар, здатний змінити вигляд кімнати.



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3. Свічки

Їх м'яке світло наповнить затишком будь-яку кімнату та додасть нотку чарівності та романтики.



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4. Квітковий горщик

Квартира, у якій є зелений куточок, виглядає свіжою та обжитою.



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5. Нічник-проектор

Цей малюк здатний прикрасити стелю зірками та подарувати вам відчуття прогулянки просто неба – те, що потрібно під час затяжної зими.



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6. Картини

Картини із зображенням пелюсток зі золотистими контурами виглядають вишукано і водночас не химерно.



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7. Килим

Пухнастий круглий килимок прекрасно впишеться в простір біля ліжка або дивана.



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8. Теплі капці

Як квартиру не обставляти, але істинний затишок неможливий без зручних капців.



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9. Домашній одяг



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10. Набір аромаолій

Допоможуть підняти вам настрій.



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11. Чашка

Затишний сімейний вечір складно уявити без ароматного чаю або смачного какао.



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