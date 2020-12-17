Купить товар на AliExpress за "копейки" – не проблема. Но проблема выбрать качественный товар, который не сломается на следующий день после покупки.

Идеи 24 сделали для вас подборку качественных товаров, которые стоят меньше 30 гривен.

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1. Ремешок-наклейка

Его можно использовать как держатель для смартфонов. Стоит такая "мелочь" всего 7 гривен. Однако за доставку вам придется заплатить втрое больше – 21 грн.

Фото aliexpress

2. Маленькое полотенце для купания детей

Размер полотенца 26x26 см, а цена – 23 грн.

Фото aliexpress

3. Многофункциональный мультитул

Цена такой полезной вещи – 19 грн. Доставка будет абсолютно бесплатной.

Фото myseldon

4. Брелок для тех, кто всегда что-то теряет

Оригинальная вещь, которая станет лучшим помощником для тех, кто постоянно теряет ключи. Реагирует на хлопки в ладоши и свист. Цена – 20 грн.

Фото aliexpress

5. Наклейки, которые светятся в темноте

Такая вещь может удачно дополнить ваш интерьер. А приобрести ее можно всего за 25 грн.

Фото aliexpress

6. Ложка для приготовления напитков

Она имеет длинную ручку, благодаря чему становится универсальной и практичной. Цена такой ложки 27 грн.

Фото aliexpress

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7. Яркие шапочки для душа

Можно выбрать любой дизайн. Цена колеблется от 21 до 29 грн.

Фото aliexpress

8. Круглая вешалка

Удобная вещь для носков или платков. Стоит 30 гривен.

Фото aliexpress

9. Искусственные медузы для аквариума

Оригинальная вещь, которая станет прекрасным украшением любого аквариума. Купить можно за 27 грн.

Фото aliexpress

10. Бальзам для губ

Ароматный и увлажняющий бальзам с различными вкусами стоит от 23 грн.

Фото aliexpress