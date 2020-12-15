Вибрати якісний та перевірений товар на AliExpress – це завдання не з легких. Потрібно витратити багато часу та сил, щоб натрапити на ті товари, які "не підведуть" уже в другий день використання.

Ідеї 24 зробили для вас добірку з 10 класних речей, які точно знадобляться в побуті, а вам при цьому не доведеться витрачати багато часу на їх пошук.

Читайте також: Як зробити квартиру затишною: 15+ товарів з AliExpress, які подарують вашій оселі комфорт

1. Ручний пилосос

Зручна невелика річ, завдяки якій можна "почистити" від пилу диван, килимок чи навіть штори. У комплекті є декілька насадок, а також зарядний кабель. Придбати такий пилосмок можна за 700 грн.

Фото aliexpress

2. Дозатор для зубної пасти

Зручна та оригінальна річ, яку можна придбати за 85 гривень. Особливо сподобається дітям.

Фото aliexpress

3. Магнітний затискач для штор

Стильний дизайн, простота у використанні, універсальність – і все це всього за 68 гривень.

Фото aliexpress

4. Тримач для бритв

Зберігати бритви на вологій поверхні небезпечно. Тому такий тримач не лише вдало доповнить інтер'єр ванни, а й буде слугувати хорошим захистом леза бритви від вологи та бруду. Придбати такий товар можна за 115 гривень.

Фото aliexpress

Цікаво: 10 оригінальних товарів, які хотів би отримати кожен: фото

5. Підвісні контейнери

Якщо у вас маленький холодильник і велика сім'я – ця річ для вас. Завдяки таким контейнерам ви зможете раціонально використати увесь простір в холодильнику. Ціна на такі контейнери коливається від 77 до 100 грн.

Фото aliexpress

6. Мірна склянка 2 в 1

Універсальна ємність, яка допоможе максимально точно визначати об'єм та масу ваших продуктів. Складається з двох частин: мірної склянки та ваги, яка має вигляд ручки та підставки. Ціна такого прибору становить 360 грн.

Фото news-burg

7. "Розумний" замок

Оригінальний замок, який можна відімкнути за допомогою відбитка пальця. Зручно і надійно. Чи не так? Придбати таку річ можна за 520 грн.

Фото aliexpress

8. Вакууматор тобто вакуумний пакувальник

Річ, завдяки якій ви зможете зберігати продукти тривалий час. Залежно від потужності прибору та країни, яка відправлятиме вам товар, ціна коливається від 400 до 653 грн.

Фото 999.md

9. Оригінальна вішалка для сушіння

Незамінна річ для тих, хто має велику сім'ю і постійно пере білизну. Завдяки спіральній формі ви зможете висушувати рушники, простирадла, пледи компактно та зручно. Ціна на цю річ становить 149-189 грн, залежно від форми та кількості "звивин".

Фото aliexpress

10. Чохли на стільці

Яскраві, стильні та оригінальні чохли – це те, що може "освіжити" дизайн вашої кухні чи вітальні. Обирати можна, відштовхуючись від ваших смаків та фінансових можливостей. Ціна коливається від 58 до 570 грн.

Фото aliexpress