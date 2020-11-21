Бывают ситуации, когда мы чувствуем себя одиноко. У нас все "валится из рук" и тогда нам кажется, что весь мир против нас. Не стоит расстраиваться раньше времени, ведь есть способы слегка поднять себе настроение и порелаксировать.

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