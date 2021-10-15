20-хвилинне кардіо, яке можна виконувати у будь-якій точці світу

Кардіотренування – обов'язковий пункт у будь-якій програмі. Але тренажери – це банально. Нині у тренді тренуватися без обладнання та ще й на свіжому повітрі. Візьміть з собою у відпустку цей комплекс вправ та працюйте над тілом мрії, де ви не були!

Не сперечаємося, що тренування у спортзалі мають свої переваги. Щонайменше, погода у такому випадку – не завада. Проте професійні спортсмени все частіше обирають фітнес у форматі Outdoor. Як займатися просто неба, показав тренер Роман Смідюк.

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Вибухове кардіо на свіжому повітрі: 6 вправ

Зміна ніг на височині: 30 секунд;

30 секунд; Забігання однією ногою на височину: по 20 секунд на кожну ногу;

по 20 секунд на кожну ногу; Стрибки на височину: 20 секунд;

20 секунд; Дві зміни ніг в упорі лежачи + скручування: по 20 секунд на кожну ногу;

по 20 секунд на кожну ногу; Дрібні стрибки з розворотом корпусу: 20 секунд;

20 секунд; Дрібний стрибок + бічне переміщення: 7 повторень.

Важливі нюанси тренування

Кожну вправу виконуйте по 3 підходи;

Відпочинок між підходами – 30 секунд;

Відпочинок між зміною вправи 1 – 1,5 хвилини.

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Текст публікації Романа Смідюка:

Сьогодні у нас кардіо тренування, яке ви можете зробити в будь-якій точці світу.

Зміна ніг на височині: 30 сек робота 30 сек пауза - 3 серії.

Забігання однією ногою на височину: 20 сек права нога 20 сек ліва нога 30 сек пауза - 3 серії

Стрибки на височину: 20 сек робота 30 сек пауза - 3 серії

Дві зміни ніг в упорі лежачи + скручування - 20 сек на праву ногу, 20 сек на ліву ногу, 30 сек пауза - 3 серії

Дрібні стрибки з розворотом корпусу на кожен 3 стрибок - 20 сек робота 30 сек пауза - 3 серії

Дрібний стрибок + бічне переміщення: 7 бічних на сторону з паузою 30 сек (цю вправу за бажанням, але спортсменам дуже зайде).

Пауза між зміною вправи 1 – 1,5 хвилини.

Ця вся робота займе у вас трохи більш як 20 хвилин, після чого ви можете ще 20 хвилин опрацювати прес і піти на роботу.