Не спорим, что тренировки в спортзале имеют свои преимущества. По меньшей мере, погода в таком случае – не помеха. Однако профессиональные спортсмены все чаще выбирают фитнес в формате Outdoor. Как заниматься под открытым небом, показал тренер Роман Смидюк.
И еще Количество повторений vs большой вес: какой сценарий тренировок выбрать, чтобы достичь цели
Взрывное кардио на свежем воздухе: 6 упражнений
- Изменение ног на возвышенности: 30 секунд;
- Забегания одной ногой на высоту: по 20 секунд на каждую ногу;
- Прыжки на возвышенность: 20 секунд
- Две смены ног в упоре лежа + скручивания: по 20 секунд на каждую ногу;
- Мелкие прыжки с разворотом корпуса: 20 секунд
- Мелкие прыжки + боковое перемещение: 7 повторений.
Важные нюансы тренировки
- Каждое упражнение выполняйте по 3 подхода;
- Отдых между подходами – 30 секунд
- Отдых между изменением упражнения 1 – 1,5 минуты.
Читайте также Ваш пресс будет идеальным: тренер показал на видео домашнюю тренировку для мышц живота
Текст публикации Романа Смидюка:
Сегодня у нас кардио тренировка, которую вы можете сделать в любой точке мира.
Изменение ног на возвышенности 30 сек работа 30 сек пауза - 3 серии.
Забегания одной ногой на высоту: 20 сек правая нога 20 сек левая нога 30 сек пауза - 3 серии
Прыжки на возвышенность: 20 сек работа 30 сек пауза - 3 серии
Две изменения ног в упоре лежа + скручивания - 20 сек на правую ногу, 20 сек на левую ногу, 30 сек пауза - 3 серии
Мелкие прыжки с разворотом корпуса на каждый 3 прыжок - 20 сек работа 30 сек пауза - 3 серии
Мелкий скачок + боковое перемещение 7 боковых на сторону с паузой 30 сек (это упражнение по желанию, но спортсменам очень зайдет).
Пауза между изменением упражнения 1 - 1,5 минуты.
Вся эта работа займет у вас чуть более 20 минут, после чего вы можете еще 20 минут обработать пресс и пойти на работу.