Накачати прес у домашніх умовах – цілком реальне завдання, але для швидкого результату у вас повинні бути мета та достатньо мотивації. А далі – усе просто. Вам знадобиться для тренування лише трішки часу і фітнес-килимок. Тож ставте чітку мету та впевнено йдіть до неї!

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Коротким домашнім тренуванням на прес з чотирма вправами поділився тренер Кирило Торос. Цей комплекс відмінно підходить як для новачків, так і для досвідчених спортсменів. А займатися можна і вдома, і у тренажерному залі.

Як накачати прес вдома: 4 ефективні вправи

V-подібний підйом корпуса з торканням рук до п'яток: 16 повторень;

16 повторень; Підйом корпуса з одночасно піднятими ногами: 16 повторень;

16 повторень; Почерговий "велосипед" у положенні "човник": 16 повторень;

16 повторень; Підіймання ніг у положенні "човник": 16 повторень.

Короткий гайд по тренуванню

Виконуйте вправи одну за одною;

Кількість повторень – 16;

Кількість підходів – 3 на кожну вправу;

Відпочинок між підходами – 30 секунд.

Важливо! Обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і заминку після нього. Та пам'ятайте, кубики на животі не з'являться без дефіциту калорій!

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Текст публікації Кирила Тороса:

Сьогодні у нас боротьба за плоскі животи, вони у моді завжди. У сторіс проводив опитування, навіщо вам скидати вагу і що мотивує? Виявляється, не всі дійсно розуміють, навіщо їм це потрібно. Варіанти "просто хочу" або "для себе" погано працюють. Потрібно дійсно розуміти, що вам це дасть! Коли є розуміння, то і працювати для досягнення мети в рази простіше. Тому ставимо чітку мету і йдемо до неї!

Тренування:

Виконуємо вправи одну за одною

Кількість повторень – 16

Кількість підходів – 3 на кожну вправу

Відпочинок між підходами – 30 секунд

Обов'язково виконуємо розминку перед тренуванням і заминку після тренування. Ну і пам'ятаємо, кубики на животі = дефіцит калорій!