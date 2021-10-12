Накачати прес у домашніх умовах – цілком реальне завдання, але для швидкого результату у вас повинні бути мета та достатньо мотивації. А далі – усе просто. Вам знадобиться для тренування лише трішки часу і фітнес-килимок. Тож ставте чітку мету та впевнено йдіть до неї!
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Коротким домашнім тренуванням на прес з чотирма вправами поділився тренер Кирило Торос. Цей комплекс відмінно підходить як для новачків, так і для досвідчених спортсменів. А займатися можна і вдома, і у тренажерному залі.
Як накачати прес вдома: 4 ефективні вправи
- V-подібний підйом корпуса з торканням рук до п'яток: 16 повторень;
- Підйом корпуса з одночасно піднятими ногами: 16 повторень;
- Почерговий "велосипед" у положенні "човник": 16 повторень;
- Підіймання ніг у положенні "човник": 16 повторень.
Короткий гайд по тренуванню
- Виконуйте вправи одну за одною;
- Кількість повторень – 16;
- Кількість підходів – 3 на кожну вправу;
- Відпочинок між підходами – 30 секунд.
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Текст публікації Кирила Тороса:
Сьогодні у нас боротьба за плоскі животи, вони у моді завжди. У сторіс проводив опитування, навіщо вам скидати вагу і що мотивує? Виявляється, не всі дійсно розуміють, навіщо їм це потрібно. Варіанти "просто хочу" або "для себе" погано працюють. Потрібно дійсно розуміти, що вам це дасть! Коли є розуміння, то і працювати для досягнення мети в рази простіше. Тому ставимо чітку мету і йдемо до неї!
Тренування:
Виконуємо вправи одну за одною
Кількість повторень – 16
Кількість підходів – 3 на кожну вправу
Відпочинок між підходами – 30 секунд
Обов'язково виконуємо розминку перед тренуванням і заминку після тренування. Ну і пам'ятаємо, кубики на животі = дефіцит калорій!