20 странных и нелепых аксессуаров для телефона
За последние годы совершенствуются не только смартфоны, но и аксессуары для них. Появилось много новых гаджетов, чехлов, декоративных элементов.
Идеи 24 подготовили для вас подборку странных, смешных или даже нелепых аксессуаров для телефона.
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1. Устройство для конвертации файлов с кассет на телефон
Фото cnet
2. Чехол на телефон вместе с держателем в виде ручки
Фото vipworks
3. Трубка для смартфона
Фото pinterest
4. Минивентилятор для телефона
Фото mobilinnov
5. Чехол в виде уха
Фото yablyk
6. Чехол с "перцовым" баллончиком
Фото feber
7. Чехол с ароматом хлеба
Фото sumally
8. Белье для телефона
Фото dhgate
9. Чехол с электронной сигаретой
Фото yablyk
10. Чехол с зажигалкой
Фото yablyk
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11. 2 в 1 подставка для телефона и держатель туалетной бумаги
Фото smartniej
12. Зарядное устройство в виде пуповины
Фото spoonfeedz
13. Чехол-мультитул
Фото fashion
14. Дворники для экрана
Фото yablyk
15. Усилитель звука
Фото yablyk
16. Бюстгальтер с отделом для телефона
Фото iok
17. Чехол-гантель
Фото komorkomania
18. Чехол-кастет
Фото yablyk
19. Чехол с духами
Фото odditymall
20. Чехол из бетона
Фото feber
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