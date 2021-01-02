За последние годы совершенствуются не только смартфоны, но и аксессуары для них. Появилось много новых гаджетов, чехлов, декоративных элементов.

Идеи 24 подготовили для вас подборку странных, смешных или даже нелепых аксессуаров для телефона. Читайте также: 17 непревзойденных дизайнерских идей, которые вам точно понравятся 1. Устройство для конвертации файлов с кассет на телефон Фото cnet 2. Чехол на телефон вместе с держателем в виде ручки Фото vipworks 3. Трубка для смартфона Фото pinterest 4. Минивентилятор для телефона Фото mobilinnov 5. Чехол в виде уха Фото yablyk 6. Чехол с "перцовым" баллончиком Фото feber 7. Чехол с ароматом хлеба Фото sumally 8. Белье для телефона Фото dhgate 9. Чехол с электронной сигаретой Фото yablyk 10. Чехол с зажигалкой Фото yablyk Интересно: 8 незаконных дел, которые мы совершаем ежедневно 11. 2 в 1 подставка для телефона и держатель туалетной бумаги Фото smartniej 12. Зарядное устройство в виде пуповины Фото spoonfeedz 13. Чехол-мультитул Фото fashion 14. Дворники для экрана Фото yablyk 15. Усилитель звука Фото yablyk 16. Бюстгальтер с отделом для телефона Фото iok 17. Чехол-гантель Фото komorkomania 18. Чехол-кастет Фото yablyk 19. Чехол с духами Фото odditymall 20. Чехол из бетона Фото feber