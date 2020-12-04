Іноді використовуючи певні речі роками, ми навіть не здогадуємося про всі їхні функції. Але якби ми мали знання щодо прихованих можливостей рюкзака, айфона, кедів та інших речей, що нас оточують, наше життя було б зовсім інакшим, а якщо точніше – то легшим.

Ідеї 24 зробили для вас добірку простих речей, приховані функції яких вас здивують.

1. Ромб на рюкзаку

Помилково вважається, що ромб на багатьох спортивних рюкзаках – це звичайна наліпка. Проте завдяки цим наліпкам можна переносити спортивне взуття.

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2. Аспірин

Популярні жарознижувальні пігулки можна використовувати як косметичний засіб для висвітлення пігментних плям.

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3. Крапка на iPhone

Можливо, ви коли-небудь помічали невелику крапку біля камери. Це другий вмонтований мікрофон.

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4. Петлі на кросівках

На деяких спортивних кросівках є петлі у задній частині. Завдяки цим петлям вам не знадобиться лопатка для взуття.

Фото samoe.su

5. Смужки на клавіатурі

На клавіатурі ноутбука чи комп'ютері на літерах F та J є випуклі смужки. Ці смужки пришвидшують процес так званого "сліпого набору".

Фото figyelj

6. Бокові отвори в кедах

Вперше таке взуття було створено для баскетболістів. Тому такі отвори були призначені для того, щоб спортсмени сильніше стягували своє взуття. Зараз ці круглі дірки слугують лише як додаткова "вентиляція".

Фото usmagazine

7. Сегментний ніж

Майже кожен сегментний ніж має знімне заокруглене закінчення, завдяки якому можна безпроблемно укорочувати лезо ножа.

Фото bigl

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8. Гумка

Помилково вважається, що рожева частина гумки призначена для стирання написів від олівця, а блакитна – від ручки. Але це зовсім не так. Спочатку рожева гумка мала стирати усі написи на звичайних аркушах, а синя – на щільному та твердому папері або картоні. Покупці самі спровокували те, що виробник зробив з цього маркетинговий хіт.

Фото galore

9. Кишені в джинсах

Практично кожні джинси мають маленьку кишеньку. Існує багато варіантів, для чого вона призначена. Однак раніше її використовували для кишенькового годинника.

Фото best-time.biz

10. Маленький клаптик тканини

Під час покупки будь-якого одягу, як правило, виробник додає ще маленький клаптик тканини. Але це не для латки. Тканина призначена для того, щоб ви не ризикували з одягом під час прання і завчасно поекспериментували з відрізаним шматком.

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