Появление новых вещей всегда вызывает неоднозначное восприятие. Кто-то сразу начинает пользоваться "новинками", а кто-то относится к непривычным предметам в быту с осторожностью.

Идеи 24 собрали для вас классные дизайнерские вещи, которые понравятся всем, кто их увидит. Будьте уверены, вы точно захотите их иметь. Читайте также: 10 обычных вещей, о скрытых функциях которых мы даже не догадывались 1. Мерные ложечки, объем которых можно догадаться по виду Фото klikabol 2. Стол, который имеет вид птицы Фото reddit 3. Креативный дизайн коробки для макарон Фото pinterest 4. Сумка Lego Фото pinterest 5. Тапочки для тех, кто знаком с игрой "Марио" Фото ebay 6. Оригинальная подставка для туалетной бумаги Фото upakovano 7. Парфюмерный набор, созданный более 100 лет назад Фото klikabol 8. Реклама о вождении в нетрезвом состоянии Фото petmaya 9. Дверная ручка в магазине с мясными продуктами Фото pinterest Интересно: Скрытые функции привычных вещей, о которых мало кто знает: 6 примеров 10. Штрихкод на коробке с макаронами Фото reddit 11. Оригинальный стол Фото houzz 12. Рецепция в офтальмологической клинике Фото art.branipick 13. Реклама компании, которая ищет графического дизайнера Фото brutalworld 14. Скамейка в библиотеке Фото vovlive 15. Настенная полка для верхней одежды с вешалками, которые вы самостоятельно сможете отодвигать Фото twitter 16. Бутылка с горой на дне Фото pholder 17. Кнопки для лифта, которые можно нажимать ногой Фото reddit