Приховані функції звичних речей, про які мало хто знає: 6 прикладів
Дуже часто ми не звертаємо увагу на звичні нам речі. І користуємося ними так, як звикли. А виявляється, що вони мають приховані функції, про які ми не здогадувалися.
Ідеї 24 підготували добірку таких речей.
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Одяг
Усередині передніх кишень штанів від смокінга є прорізи. Вони дозволяють підтягнути сорочку вниз, не залазячи руками в штани в відкриту.
Бонус: це також відмінний спосіб непомітно почухати те, що вам несподівано захотілося почухати.
Виробники брюк і піджаків іноді зашивають кишені, щоб речі зберегли форму при перевезенні. Перевірте, справжня ця кишеня чи обманка. Якщо перше, то акуратно приберіть нитки ножицями.
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Оцет
Використовуйте його замість кондиціонера. Він дійсно вбиває запах, а не маскує його, – і при цьому більш екологічний.
Важливо: мова йде про білий оцет. Не використовуйте яблучний.
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Овочечистка
Майже у кожної овочечистки є гостра частина, якою зручно прибирати вічка у картоплі.
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Ліхтарик
У ліхтариках зазвичай є запасна лампочка. Вона розташована під кришкою в нижній частині корпусу.
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Кран із нержавіючої сталі
Досить потерти руки об кран (або що-небудь інше з нержавіючої сталі), щоб позбутися від запаху часнику. З цибулею теж працює.
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Кріплення ременя безпеки
Ним можна відкривати пляшки.
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