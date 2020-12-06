Дуже часто ми не звертаємо увагу на звичні нам речі. І користуємося ними так, як звикли. А виявляється, що вони мають приховані функції, про які ми не здогадувалися.

Ідеї 24 підготували добірку таких речей.

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Одяг

Усередині передніх кишень штанів від смокінга є прорізи. Вони дозволяють підтягнути сорочку вниз, не залазячи руками в штани в відкриту.

Бонус: це також відмінний спосіб непомітно почухати те, що вам несподівано захотілося почухати.

Виробники брюк і піджаків іноді зашивають кишені, щоб речі зберегли форму при перевезенні. Перевірте, справжня ця кишеня чи обманка. Якщо перше, то акуратно приберіть нитки ножицями.



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Оцет

Використовуйте його замість кондиціонера. Він дійсно вбиває запах, а не маскує його, – і при цьому більш екологічний.

Важливо: мова йде про білий оцет. Не використовуйте яблучний.



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Овочечистка

Майже у кожної овочечистки є гостра частина, якою зручно прибирати вічка у картоплі.



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Ліхтарик

У ліхтариках зазвичай є запасна лампочка. Вона розташована під кришкою в нижній частині корпусу.



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Кран із нержавіючої сталі

Досить потерти руки об кран (або що-небудь інше з нержавіючої сталі), щоб позбутися від запаху часнику. З цибулею теж працює.



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Кріплення ременя безпеки

Ним можна відкривати пляшки.



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