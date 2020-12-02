15 обычных вещей, которые получили неожиданное улучшение: фото
Любую вещь можно усовершенствовать. Для этого нужна фантазия, логическое мышление и немного дизайнерской работы.
Идеи 24 сделали для вас подборку вещей, подвергшихся гениальных изменений. Вы будете поражены таким классным совершенствованием.
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1. Коробка с молоком, в которой виден уровень жидкости
Фото genial
2. Комната с потолком в виде лабиринта
Фото vocesabia
3. Мухобойка, которая дает последний шанс на жизнь каждой мухе
Фото barnorama
4. Стулья-пуфики в виде гамбургеров
Фото klikabol
5. Трость в виде пилы
Фото minilua
6. Шоколадная ложка для вкусных сладких завтраков
Фото pinterest
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7. Оригинальные ручки пивоварни
Фото art.branipick
8. Гигантский наушник, который может стать колонкой
Фото vocesabia
9. Оригинальная велосипедная стойка в виде собаки
Фото egyhelyen
10. Пепельница в аэропорту
Фото pinterest
11. Умывальник, в котором открывать кран нужно коленом
Фото genialne
12. Место для "парковки" скейтов
Фото klikabol
13. Емкость, которую одновременно можно использовать для добавления соли и молотого перца
Фото barnorama
14. Батарея с полочками для подогрева пищи
Фото pinterest
15. Пенал в виде лаваша
Фото klikabol
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