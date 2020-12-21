Дуже часто шкарпетки мають властивість губити свою пару – не біда. Як виявляється, їх можна використовувати не лише для того, щоб тримати ноги в теплі. Шкарпеткам можна подарувати друге життя.

Ідеї 24 підібрали кілька смішних та незвичайних способів, як перевтілити шкарпетки.

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1. Освіжувач для взуття

Якщо ваше взуття має неприємний запах, відріжте від старої шкарпетки приблизно 10 см, насипте всередину соди, щільно перетягніть та покладіть на 24 години всередину взуття.



Легкий спосіб позбавитися від запаху / Фото pinterest

2. Кишеня

Шкарпетки можна використати, як таємну кишеню у джинсах, куди можна заховати готівку або банківську картку. Якщо з такої кишені гроші й зникнуть, то, ймовірно, відразу разом зі штанами.



Таємна кишеня буде приємним бонусом у штанах / Фото pinterest

3. Чохол для смартфона

У шкарпетки відріжте носки, заверніть двічі й одягніть на біцепс. Всередину кишені можна покласти смартфон або ключі під час пробіжки.



Хороший спосіб тримати телефон завжди біля себе / Фото pinterest

4. Чохол для парасольки

У спортивну шкарпетку можна покласти мокру парасольку, це допоможе зберегти навколишні предмети сухими.

5. Підсклянник

Шкарпетка згорнута в тричі стане відмінним "підсклянником" для банки пива.



Думали, що чоловічі шкарпетки та пиво – речі не сумісні, а от і ні / Фото pinterest

6. Прихватка

Шкарпетка зі щільної тканини може стати у пригоді, коли вам терміново потрібно вийняти з духовки гарячу сковорідку. Головне – згорнути її у кілька шарів, аби не обпектися.