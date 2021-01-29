Вироби з дерева – це стильно, естетично та екологічно. Якщо ви маєте вільний час та гарний настрій – зробіть дерев'яні елементи декору своїми руками. Якщо ви не хочете або не любите займатися хенд-мейд – придбайте такі товари в спеціальних магазинах.

Джерело: 24 канал Такі речі підійдуть до будь-якого інтер'єру і прикрасять будь-яку кімнату. Якщо не знаєте, на що звертати увагу під час вибору, скористайтеся добіркою, яку ми для вас зробили. Читайте також: 10 товарів, за допомогою яких ви позбудетеся проблем з освітленням 1. Оригінальний стіл, діаметр якого підбирайте, зважаючи на площу кімнати Фото dikidaycare 2. Підставки для свічок Фото malirske-platno 3. Декор для ваз чи горщиків з вазонами Фото happymodern 4. Стильне вдосконалення люстр Фото pinterest 5. Фоторамки Фото liveinternet 6. Вишукане дзеркало Фото alexbego 7. Підставки для ювелірних прикрас Фото pinterest 8. Настінні полиці Фото pinterest Цікаво: Не віддавайте дитяче ліжечко: як його переробити, щоб слугувало з користю 9. Вішалки для одягу чи навіть взуття Фото pinterest 10. Підставки для чашок Фото theownerbuildernetwork 11. Багатофункціональна полиця або місце для розваг кота Фото pinterest 12. Унікальні настінні картини Фото vkmag 13. Підставки під вазони Фото pinterest 14. Картини Фото trizio 15. Ключниця-органайзер Фото livemaster