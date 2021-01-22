Дуже важливою, щоб там де ми знаходимося було світло та комфортно. Адже світло також впливає і на наш мозок та психіку. Тому варто докласти зусиль, щоб підібрати правильне освітлення.

Тому Ідеї 24 підготували товари, які допоможуть зробити ваше приміщення світлим.

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1. Гнучка настільна лампа з сенсорним управлінням

Корпус лампи згинається на 180 °, що дозволить створити на робочому столі максимально комфортне освітлення. Крім того, світильник можна підключити до додатка Mi Home і регулювати яскравість освітлення зі смартфона.



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2. Настільна лампа з пультом управління

Цей світильник теж допоможе облаштувати робоче місце та особливо стане в нагоді тим, у кого мало вільного простору. Кріплення з кронштейном займе зовсім небагато місця на краю стола. Управляти режимами яскравості та вибором колірної температури можна кнопками на корпусі або дистанційно за допомогою пульта.



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3. Торшер з дерев'яною поличкою

Цей підлоговий світильник не тільки дозволить з комфортом читати або займатися рукоділлям в улюбленому кріслі, а й виконає функції невеликого журнального столика.



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4. Кутовий RGB-світильник

Створити в кімнаті унікальну атмосферу допоможе оригінальний діодний торшер. Призначений для установки в кутку приміщення.



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5. Бездротовий світильник з датчиком руху

Світильник кріпиться до будь-яких плоских поверхонь за допомогою надійної клейкої стрічки та працює від вбудованого акумулятора. Світильник автоматично включиться, зреагувавши на рух, і буде світити 20 секунд.



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6. Світлодіодна стрічка із захистом від вологи

Використовуючи таку стрічку, можна створити красиве підсвічування у ванній кімнаті. Вона не боїться вологи та випромінює холодне біле світіння з колірною температурою 6400 К.



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7. Стельовий світильник з дистанційним управлінням

Універсальний варіант, який гармонійно впишеться практично в будь-який інтер'єр. Управляти режимами можна за допомогою пульта, є функції нічного освітлення і відкладеного вимикання.



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8. Декоративний світлодіодний світильник

При включенні цієї моделі на стелі або стіні з'явиться гарний візерунок, який до того ж може міняти колір. Особливо видовищний ефект вийде, якщо встановити кілька світильників в довгому коридорі.



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9. Мінімалістичний бра

На відміну від попереднього світильника, ця модель сподобається любителям мінімалізму. Лаконічне настінне бра відрізняється універсальністю, і розташувати його можна для точкового підсвічування як у вітальні або спальні, так і в робочій зоні на кухні. У продавця представлені світильники різних кольорів і розмірів.



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10. Настінний світильник з висувним механізмом

Ця лампа дозволить налаштувати точкове освітлення під будь-яким кутом. Висувний механізм розтягується до 65 см, а плафон нахиляється вгору і вниз.



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