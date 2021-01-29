15 изделий из дерева, которые украсят ваш дом: идеи с фото
Изделия из дерева – это стильно, эстетично и экологично. Если у вас есть свободное время и хорошее настроение – сделайте деревянные элементы декора своими руками. Если вы не хотите или не любите заниматься хенд-мейд – приобретите такие товары в специальных магазинах.
Источник: 24 канал
Такие вещи подойдут к любому интерьеру и украсят любую комнату. Если не знаете, на что обращать внимание при выборе, воспользуйтесь подборкой, которую мы для вас сделали.
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1. Оригинальный стол, диаметр которого подбирайте, учитывая площадь комнаты
Фото dikidaycare
2. Подставки для свечей
Фото malirske-platno
3. Декор для ваз или горшков с вазонами
Фото happymodern
4. Стильная люстра
Фото pinterest
5. Фоторамки
Фото liveinternet
6. Изысканное зеркало
Фото alexbego
7. Подставки для ювелирных украшений
Фото pinterest
8. Настенные полки
Фото pinterest
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9. Вешалки для одежды или даже обуви
Фото pinterest
10. Подставки для чашек
Фото theownerbuildernetwork
11. Многофункциональная полка или место для развлечений кота
Фото pinterest
12. Уникальные настенные картины
Фото vkmag
13. Подставки под кашпо
Фото pinterest
14. Картины
Фото trizio
15. Ключница-органайзер
Фото livemaster
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