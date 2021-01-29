Изделия из дерева – это стильно, эстетично и экологично. Если у вас есть свободное время и хорошее настроение – сделайте деревянные элементы декора своими руками. Если вы не хотите или не любите заниматься хенд-мейд – приобретите такие товары в специальных магазинах.

Источник: 24 канал Такие вещи подойдут к любому интерьеру и украсят любую комнату. Если не знаете, на что обращать внимание при выборе, воспользуйтесь подборкой, которую мы для вас сделали. Читайте также: 10 товаров, с помощью которых вы избавитесь от проблем с освещением 1. Оригинальный стол, диаметр которого подбирайте, учитывая площадь комнаты Фото dikidaycare 2. Подставки для свечей Фото malirske-platno 3. Декор для ваз или горшков с вазонами Фото happymodern 4. Стильная люстра Фото pinterest 5. Фоторамки Фото liveinternet 6. Изысканное зеркало Фото alexbego 7. Подставки для ювелирных украшений Фото pinterest 8. Настенные полки Фото pinterest Интересно: Не отдавайте детскую кроватку: как ее переделать, чтобы служила с пользой 9. Вешалки для одежды или даже обуви Фото pinterest 10. Подставки для чашек Фото theownerbuildernetwork 11. Многофункциональная полка или место для развлечений кота Фото pinterest 12. Уникальные настенные картины Фото vkmag 13. Подставки под кашпо Фото pinterest 14. Картины Фото trizio 15. Ключница-органайзер Фото livemaster